A quanti è capitato di doversi sedere sulla valigia per riuscire a chiuderla al ritorno delle vacanze? Tra indumenti spiegazzati e nuovi souvenir appena acquistati, rifare la valigia per il viaggio di ritorno diventa un’impresa quasi impossibile.

Ma in realtà non dobbiamo rassegnarci ad avere un bagaglio sul punto di scoppiare o a dover imbarcare una valigia extra al ritorno. Possiamo usare alcuni trucchetti furbi e semplicissimi per avere sempre abbondante spazio anche al ritorno.

Usiamo questi due semplici trucchi per non faticare mai a fare la valigia al ritorno dalle vacanze anche se abbiamo comprato dei souvenir.

Creiamo spazio all’andata con questo trucco

Potremmo essere tentati di riempire completamente la valigia per il viaggio di andata. Ma non facciamo questo errore. Lasciamo dello spazio per il ritorno. Il modo più semplice per regolare esattamente lo spazio è quello di fare la valigia all’andata con due o tre capi di vestiario in più che poi non porteremo. Ad esempio, aggiungiamo due maglioni ai vestiti che abbiamo deciso di portare, e mettiamoli in valigia. Rimuoviamoli solo all’ultimo momento, così lo spazio che occupavano rimarrà disponibile per i souvenir che riporteremo a casa.

Usiamo asciugamani e cosmetici usa e getta

Se abbiamo ad esempio degli asciugamani vecchi in casa che avevamo già intenzione di buttare, portiamoceli in vacanza. Potremo gettarli via poco prima del ritorno, e così liberare spazio in valigia. Lo stesso possiamo fare per biancheria intima, pigiami, o vestiti da usare in casa. Se abbiamo un pigiama con qualche buco, il cui destino è ormai segnato, perché non usarlo in vacanza per l’ultima volta e poi gettarlo via prima di tornare? Libereremo tantissimo spazio per il ritorno. Lo stesso possiamo fare per i cosmetici. Ad esempio, portiamo delle piccole saponette che consumeremo quasi totalmente in vacanza, o un tubetto di dentifricio già iniziato, o un profumo di cui rimangono poche gocce. Quindi usiamo questi due semplici trucchi per non faticare mai a fare la valigia al ritorno dalle vacanze anche se abbiamo comprato dei souvenir.

Se non sappiamo che souvenir acquistare, proviamo questo oggetto di uso quotidiano, apprezzato da tutti e che occupa poco spazio in valigia.