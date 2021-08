L’arrivo di certe malattie rappresenta per gli individui che le contraggono e per le loro famiglie una grande battaglia da affrontare. Sicuramente una di queste è il tumore. Ad ora, infatti, non esistono né una cura definitiva e nemmeno un metodo sicuro per prevenirlo. Certamente però ci sono dei piccoli segnali a cui prestare attenzione che se presi in tempo potrebbero salvarci la vita. Infatti, in pochi lo sanno ma sono questi due i sintomi insospettabili di un possibile cancro al fegato. Vediamo insieme quali sono e come si possono riconoscere in tempo.

L’importanza della prevenzione

Come abbiamo già specificato in numerosi articoli, la prevenzione è un importantissimo meccanismo per prendere in tempo delle patologie che, se lasciate agire, possono diventare mortali. Oltre a questo è anche importante ascoltarsi. Il nostro corpo ci manda infatti dei piccoli segnali anche nei primissimi stadi delle malattie. A noi sta solo non sottovalutarli e recarsi subito da degli specialisti per effettuare i dovuti controlli. Ad esempio, abbiamo già parlato dei tumori alle vie respiratorie, la prima causa di mortalità maschile in Italia. Infatti bisogna prestare attenzione: non solo la tosse, anche questi sintomi sono delle avvisaglie di un possibile tumore ai polmoni. Sulla stessa scia oggi parleremo di come riconoscere il cancro al fegato.

In pochi lo sanno ma sono questi due i sintomi insospettabili di un possibile cancro al fegato

Per prima cosa bisogna controllare in generale il proprio benessere psicofisico. Un’importante perdita di peso accompagnata da una stanchezza perenne non sono fattori normali. Possono essere magari indice di un periodo difficile, ma anche di un possibile problema di salute. Se poi si notano altre disfunzioni persistenti nel tempo è meglio correre subito ai ripari. Nel caso del fegato ecco due segnali da non sottovalutare. Il primo è la comparsa dell’ittero, ovvero la progressiva colorazione della sclera dell’occhio di una sfumatura giallastra. Questa è tipicamente collegata alle patologie del sistema biliare e secondo l’AIRC potrebbe anche essere un indicatore di un possibile inizio di cancro. Il secondo invece è un prurito generalizzato e costante su tutta la superficie corporea. Se non ci sono condizioni dermatologiche che possono averlo causato, come ad esempio un’estrema secchezza della pelle, potrebbe essere invece un fattore da non prendere sottogamba.

Approfondimento

