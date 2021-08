Ogni tanto, può capitare ad ognuno di noi di avere la sensazione di dover vomitare. Questo può accadere in diversi casi: un pasto troppo pesante, uno stato d’ansia oppure come sintomo di una gravidanza in corso. Può essere però anche una spiacevole conseguenza di alcuni trattamenti medici molto invasivi. Qualsiasi sia il caso, ecco un possibile rimedio che può arrecarci un po’ di sollievo. Caso vuole che lo stesso alimento possa aiutare anche nella prevenzione. Infatti, questo potente alleato naturale è un toccasana contro il cancro e combatte la nausea anche in chemioterapia. Vediamo insieme di cosa si tratta e di come possiamo utilizzarlo.

La premessa è doverosa: la Redazione non intende sostituirsi in nessun modo al personale medico e agli specialisti del settore ma vuole semplicemente informare i suoi Lettori sugli studi e sulle novità in campo medico.

Stiamo parlando di un semplice ingrediente: lo zenzero. Fin dall’antichità quest’ultimo è stato infatti impiegato nella preparazione di decotti per combattere i problemi gastrointestinali. Anche oggi la scienza moderna ne ha confermato l’efficacia, soprattutto nel caso di donne incinte o di malati di cancro. In entrambi i casi assumerne una piccola quantità può aiutare a contrastare questo effetto collaterale che, oltre ad essere provante, può anche provocare imbarazzo. L’ideale è assumerlo sotto forma di capsule, ma anche gli infusi a base della radice fresca possono aiutare.

Le proprietà antitumorali

Non tutti ne sono consapevoli, ma questo come alcuni altri alimenti, può svolgere una considerevole azione preventiva contro il cancro. Sicuramente però non si può pensare che rappresenti una panacea o una risoluzione. Il tumore, infatti, è una malattia purtroppo che si verifica per una coincidenza di diversi fattori ed è così mortale anche perché è difficile controllarli tutti. È però dimostrato che certi cibi possono aiutare in queste situazioni. Lo zenzero nello specifico possiede delle buone proprietà chemiopreventive ad alto potenziale in quanto contribuisce all’apoptosi cellulare.

