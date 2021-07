Se ci si vuole preservare da malattie e possibili problematiche è molto importante fare prevenzione. Quindi almeno una volta all’anno andrebbe fatto un check up completo per accertarsi della situazione in atto. Ci sono infatti purtroppo dei mali che, oltre ad essere problematici da curare, sono difficili da riconoscere in tempo. Oggi parliamo di uno di questi. Non solo la tosse, anche questi sintomi sono delle avvisaglie di un possibile tumore ai polmoni. Vediamo insieme quali sono per tutelare al meglio la nostra salute.

Questo tipo di cancro si manifesta nelle sue fasi iniziali con dei sintomi poco evidenti. Anche se diventano dei fenomeni persistenti, è difficile infatti che qualcuno si preoccupi per la tosse, l’affanno o per la raucedine. È importante invece notare i cambiamenti del proprio corpo e per sicurezza rivolgersi sempre ad uno specialista. Altre manifestazioni che possono verificarsi sono stanchezza, perdita di appetito e repentini cali di peso. È poi importante prestare attenzione al benessere delle proprie vie respiratorie: sputare sangue e non mostrare miglioramenti dopo delle terapie mirate può essere indizio di qualcosa che non va.

Le abitudini da sdoganare e le persone più esposte

Si sa che i fumatori sono le categorie più esposte a questo genere di malanno. Infatti una ricerca ha dimostrato che ultimamente la popolazione femminile lo sta contraendo di più di quella maschile. Questo semplicemente perché sta aumentando il numero di fumatrici, mentre quello di fumatori sta diminuendo. Anche se non si ha questa abitudine è importante evitare di respirare il fumo passivo di chi ci sta intorno. Un altro motivo per cui si può star male è l’esposizione, spesso dovuta a motivi professionali, a sostanze cancerogene. Fra queste figurano l’amianto e il radon.

Approfondimento

