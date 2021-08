Scricchiola Wall Street nella settimana dove le nostre previsioni vedono l’inizio di un ribasso annuale. Cosa fare con Johnson & Johnson?

Momento molto particolare per i mercati internazionali e anche nodale per le nostre previsioni annuali. Da questo momento in poi, le attese sono per l’inizio di un ribasso di almeno un anno. Non è ancora il momento per fasciarsi la testa ma ecco quali sono i livelli che faranno iniziare una discesa dei mercati azionari per un anno.

Qual è invece la view odierna del nostro Ufficio Studi?

Scricchiola Wall Street nella settimana dove le nostre previsioni vedono l’inizio di un ribasso annuale.

Procediamo per gradi.

I livelli operativi per mantenere il polso della giornata di contrattazione odierna:

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 35.358.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 14.699.

S&P 500

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 4.455.

Il titolo Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ha chiuso la giornata di contrattazione del 18 agosto al prezzo di 177,19 dollari in ribasso dell’1,70% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 150,53 ed il massimo a 179,51.

Analisi sommaria di bilancio

La società che capitalizza in Borsa circa 466,4 miliardi di dollari ricerca e sviluppa, produce e vende una gamma di prodotti nel campo dell’assistenza sanitaria in tutto il Mondo.

Le raccomandazioni degli altri analisti (19 giudizi) stimano un fair value a 185,44 dollari per azione. Il nostro Ufficio Studi, dopo aver normalizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, calcola che il prezzo di fair value sia in area 250 dollari.

La nostra strategia di investimento

Da inizio anno più volte ci siamo occupati del titolo indicando e rimarcando ogni volta la forte sottovalutazione dei prezzi correnti rispetto alle stime. Cosa attendere da ora in poi e quali sono i livelli operativi da monitorare?

Fino a quando il titolo reggerà al rialzo in chiusura giornaliera e poi settimanale il livello di 172,78, saranno possibili nei prossimi 1/3 mesi ulteriori rialzi verso l’area di 192 e poi 200 dollari. Supporto di breve termine: 175,95. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello rappresenterebbe un primo importante indizio ribassista.

Come al solito si procederà per step.