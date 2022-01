Ogni festa ha i suoi riti e le sue regole da rispettare. Dopo il tempo in famiglia e i regali scambiati fra il 24 e il 25 dicembre arriva finalmente il tempo di riunirsi con gli amici e fare baldoria nella notte di San Silvestro. In questa occasione generalmente si fa un brindisi a mezzanotte, baciando o abbracciando la persona amata. Molti seguono la tradizione che impone che tutti indossino delle mutande rosse. Questo colore infatti è conosciuto per portare buona sorte ed è perfetto per accogliere un periodo di evoluzione e felicità. Però c’è tutto un modus operandi da seguire per attrarre la fortuna. Infatti in pochi lo sanno, ma indossare l’intimo rosso a Capodanno porta fortuna solo se viene fatto in questo modo. Vediamo insieme come bisognerebbe procedere.

In pochi lo sanno, ma indossare l’intimo rosso a Capodanno porta fortuna solo se viene fatto in questo modo

Le mutande rosse durante la sera del 31 sarebbero da indossare al contrario, ovvero mostrando le cuciture verso l’esterno. Poco dopo lo scoccare della mezzanotte invece rimesse a posto. Metaforicamente questo indica al nuovo anno che deve “andare per il verso giusto”. Secondo alcune linee di pensiero poi queste non si dovrebbero indossare nei 364 giorni successivi. Anzi, sarebbe meglio addirittura buttarle. In questo modo si prendono le energie accumulate nell’anno vecchio e si gettano da parte per accogliere nella maniera più idonea possibile quelle per il nuovo periodo a cui si va incontro. Lo stesso vale per le cose usurate e antiche che ognuno di noi tiene in casa. Queste, a meno che non rappresentino un ricordo, dovrebbero essere donate oppure gettate via.

Gli altri rituali e il loro significato

Un altro grande classico fra il 31 dicembre e il 1 gennaio consiste nel portare in tavola le lenticchie perché si è convinti che queste portino fortuna in campo economico. Le origini di questa credenza sono antichissime, come già scritto in un precedente articolo sull’insospettabile ragione dietro alla tradizione del primo dell’anno. Se si vuole evitare che rimangano sullo stomaco a noi e ai nostri ospiti consigliamo di seguire un nostro consiglio. Infatti chi l’avrebbe mai detto che un semplice ingrediente possa rendere indimenticabili le lenticchie rendendole anche più digeribili.

Letture consigliate

Il cenone di Capodanno non sarà mai stato così buono grazie a questa ricetta che unisce lenticchie cotechino e un pizzico di spumante