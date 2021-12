L’inizio del nuovo anno si sta avvicinando e molti si stanno già preparando a seguire le tradizioni tipiche di questo periodo. Oltre alla biancheria intima rossa, uno dei must assoluti è la cena di San Silvestro. Se si vuole sapere di più sugli ingredienti tipici e sul motivo per cui vengono portati in tavola, ecco un approfondimento. È questa l’insospettabile ragione dietro alla tradizione del primo dell’anno, ecco perché si crede che le lenticchie portino soldi. Oggi però spieghiamo un piccolo trucco per renderle ancora più gustose e benefiche per la salute. Infatti, chi l’avrebbe mai detto che un semplice ingrediente possa rendere indimenticabili le lenticchie rendendole anche più digeribili. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché dovremmo sempre avere questo aroma all’interno delle nostre dispense.

Chi l’avrebbe mai detto che un semplice ingrediente possa rendere indimenticabili le lenticchie rendendole anche più digeribili

Stiamo parlando dell’alloro. Le sue foglie sono spesso utilizzate in cucina per insaporire i secondi piatti principalmente a base di carne. Però sono anche molto utili per catturare gli odori che sono presenti in cucina dopo le preparazioni più elaborate. Non tutti sanno che però aggiungendone delle piccole quantità nell’acqua di cottura dei legumi aiutano a renderli più facili da digerire, evitando fenomeni spiacevoli come flatulenze e gonfiore addominale. Ma non solo: l’utilizzo delle spezie aiuta a conferire un sapore più particolare a tutto il piatto. In alternativa si può anche usare per lo stesso scopo l’origano che previene la formazione di gas nella pancia. A livello di gusto però questo ingrediente si sposa meno con questo tipo di alimento. Consigliamo anche di tenere da parte sempre qualche foglia di alloro perché l’odore contribuisce a tenere lontani gli insetti.

I benefici e le controindicazioni dell’alloro secondo la scienza

Passiamo ora alle proprietà dell’alloro. Questo è ricco a livello nutrizionale di vitamine, soprattutto la A e la C. Quest’ultima è particolarmente preziosa per l’organismo dato che specialmente in questo periodo dell’anno aiuta contro le influenze e i raffreddori. Inoltre apatia, indebolimento e dolori muscolari potrebbero essere dovuti alla carenza di questa preziosa vitamina. È infine notevole anche il suo contenuto di potassio e di calcio, benefici rispettivamente per il cuore e per la salute di ossa e denti. Però secondo l’Humanitas il suo consumo dovrebbe essere controllato perché potrebbe fare interferenza con i medicinali di tipo narcotico e sedativo.

