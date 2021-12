Non è sempre facile riuscire a sorprendere i propri ospiti con dei piatti diversi dal solito. Per non correre il rischio di sbagliare e fare brutte figure, infatti, ci si tende a concentrare sulle solite ricette, sicuramente buone ma spesso scontate. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo aiutare i nostri lettori a creare un piatto sfizioso, capace di stupire gli ospiti. Infatti, il cenone di Capodanno non sarà mai stato così buono grazie a questa ricetta che unisce lenticchie, cotechino e un pizzico di spumante. Scopriamo di cosa si tratta.

Gli ingredienti necessari

60 grammo di burro;

600 grammi di cotechino;

800 grammi di brodo vegetale;

450 grammi di riso;

Olio a piacimento;

600 millilitri di spumante brut;

120 grammi di parmigiano reggiano;

80 grammi di cipolle.

Il cenone di Capodanno non sarà mai stato così buono grazie a ricetta che unisce lenticchie, cotechino e un pizzico di spumante

Per prima cosa prendere le lenticchie e, dove necessario, metterle in ammollo seguendo le istruzioni sulla confezione. Prendere quindi il parmigiano e grattugiarlo finemente in una ciotolina. In seguito, mondare la cipolla. Infine, preparare il brodo vegetale utilizzando il dado oppure delle verdure fresche. Incominciare poi a preparare le lenticchie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Prendere quindi una pentola capiente riempirla d’acqua, versare poi le lenticchie e farle cucinare a fuoco basso per almeno un’ora. Una volta passato questo tempo, versare la metà di queste in un frullatore aggiungendo del brodo vegetale per renderle più cremose. Condirle con dell’olio, salando e pepando a piacimento. Una volta ottenuta una crema omogenea spegnere il mixer e lasciare da parte. Mettere la seconda parte di lenticchie in una ciotola e lasciar riposare.

Passere al cotechino. È necessario metterlo a bollire e una volta pronto, tagliarlo a dadini. Prendere poi una padella abbastanza capiente e inserirci metà del burro precedentemente preparato. Accendere i fornelli a fiamma bassa per farlo squagliare. Aggiungere poi un cucchiaio d’olio e aggiungere le cipolle e dopo poco il cotechino. Aggiungere ora il riso e le lenticchie intere. Tenendo il fuoco alto sfumare con lo spumante e quando sta per evaporare abbassare la fiamma. Cucinare risotto aggiungendo in maniera continua del brodo vegetale. Dopo 10 minuti aggiungere la crema di lenticchie abbassando la fiamma. Infine, aggiungere il rimanente burro e il parmigiano per mantecare.

Letture consigliate

Questa infallibile vellutata detox aiuterebbe a sgonfiare e a perdere i chiletti e la ritenzione accumulati nelle feste