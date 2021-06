L’Italia è il Paese più bello del mondo. E non solo per le sue città d’arte e per le sue splendide spiagge. Esistono luoghi lungo lo Stivale che sono fuori dalle tradizionali rotte turistiche e che meritano di essere visti almeno una volta nella vita. Tra questi c’è sicuramente la spiaggia di Pollara a Salina, la seconda delle Isole Eolie per estensione. In pochi lo sanno ma in Sicilia c’è l’unica spiaggia-paese d’Italia completamente scavata nella roccia e con un mare da sogno.

La spiaggia di Pollara e la sua storia

Pollara e la sua spiaggia appartengono al comune di Malfa, paesino di circa 1000 anime situato nella parte nord ovest dell’Isola di Salina. Se scegliamo di visitarla ci troveremo davanti a uno spettacolo con pochi eguali nel mondo. La spiaggia è circondata dalle pareti rocciose di un vulcano inattivo e sorge proprio sui resti di un cratere sprofondato in mare.

Ma ciò che la rende unica è la presenza delle antiche case dei pescatori scavate direttamente nella roccia. È per questo motivo che Pollara si è guadagnata l’appellativo di “spiaggia-paese”. Oggi quelle case sono diventate depositi per le attrezzature dei pescatori e ognuna di esse è collegata tramite scalette naturali.

Le case nella roccia vulcanica non sono l’unica meraviglia del luogo. A pochi metri dalla spiaggia, possiamo ammirare un arco naturale scavato dal vento nel corso dei secoli.

Uno scenario da cartolina che rende il tramonto di Pollara uno dei più belli e romantici al mondo.

Per raggiungere Pollara dovremo recarci al porto di Milazzo e poi prendere il traghetto. Una volta sbarcati sull’Isola di Salina ci basterà seguire le indicazioni per il centro abitato di Pollara.

Qui inizia il difficile. La spiaggia-paese dista circa 30 minuti a piedi e il sentiero è molto stretto e ripido. Ma la fatica verrà ampiamente ripagata dalla magia della natura e da uno spettacolo che porteremo per sempre nel cuore.