Mancano pochi giorni all’inizio ufficiale dell’estate ma è già partita la caccia al tormentone musicale. Tutti si chiedono quale sarà la canzone più ascoltata nelle meravigliose spiagge italiane e gli esperti hanno già iniziato a fare le prime ipotesi. Quello che è certo è che la musica che ascolteremo spazierà tra molti più generi rispetto alle scorse stagioni. Anche noi di ProiezionidiBorsa ci siamo prestati a questo gioco divertente e abbiamo selezionato le nostre canzoni preferite. Sono questi i tormentoni dell’estate 2021 che non potranno assolutamente mancare nelle nostre playlist da vacanza.

Quando il tormentone arriva da Sanremo

I primi due tormentoni estivi arrivano direttamente dal festival di Sanremo. Non mancherà sicuramente nei nostri smartphone “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino. Nella kermesse di febbraio si è piazzata al quarto posto ma a oggi è uno dei brani più ascoltati in Italia. Ed è in arrivo anche un remix di Giorgio Moroder.

Hanno vinto il festival e l’Eurovision Song Contest e ci faranno compagnia anche in estate i Maneskin con la loro “Zitti e buoni”. Finalmente il rock torna ad affacciarsi in classifica ed è pronto per fare breccia anche in spiaggia.

Sono questi i tormentoni dell’estate 2021 che non potranno assolutamente mancare nelle nostre playlist da vacanza: il ritorno degli anni ’80 e i ritmi esotici

Dopo quasi due anni di silenzio sono tornati in grande stile anche i Coldplay. La band ha appena lanciato il nuovo singolo “Higher power”, brano dalla melodia accattivante e che strizza l’occhio alle sonorità anni ’80.

Le stesse sonorità a cui si ispira “Che sogno incredibile” della coppia Emma Marrone – Loredana Bertè. Le due stelle della musica italiana propongono una canzone con sfumature reggae destinata a incontrare i gusti dei giovani e dei meno giovani.

Non mancheranno neanche le regine delle ultime estati, Giusy Ferreri e Baby K. La prima tenterà la scalata con “Shimmy Shimmy”, brano realizzato in collaborazione con Takagi & Ketra e dai suoni dal sapore mediorientale. Baby K punta sul sicuro e con Omar Montes lancia “Pa Ti”, canzone latina pronta a essere ballata in ogni beach party.