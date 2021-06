Finalmente siamo pronti ad indossare il costume. Può accadere che nell’immagine allo specchio scorgiamo dei rotolini di grasso che desideriamo far scomparire. I risultati di uno studio condotto in Asia possono risolvere il nostro problema. Infatti restano tutti sorpresi quando scoprono che è questa la bevanda migliore per eliminare la pancia senza dieta.

Lo studio

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Functional Foods dimostra l’efficacia di una bevanda a base di aceto e melograno per sciogliere l’adipe, anche senza modifiche della dieta alimentare. Secondo i ricercatori, infatti, assumere queste sostante attiva la proteina chinasi, uno dei regolatori principali del metabolismo. Questo enzima è in grado di aumentare il processo di combustione del grasso.

Perché questo risultato è innovativo

Nel corso degli anni è già stato dimostrato che l’aceto aiuta a scomporre i grassi del fegato. Ma la novità rivoluzionaria è che in combinazione con il succo di melograno, si ottengono risultati stupefacenti. Le principali motivazioni sono due. Il succo di melograno previene i picchi di zucchero nel sangue che causano il rilascio di troppa insulina. Stabilizzando, quindi, questo ormone si riduce la quantità di grasso immagazzinato dalle nostre cellule. Inoltre il melograno aumenta la capacità dell’aceto di bruciare i grassi. Chi ha provato a seguire questa strada asserisce di aver ridotto alcuni centimetri sul giro vita. I più fortunati dicono addirittura di aver perso una taglia. Ma su questi dettagli estetici gli studiosi non si sono espressi.

Ovviamente, affiancando a questa combinazioni una riduzione nell’assunzione di cibo e l’aumento dell’attività fisica i risultati possono diventare davvero sorprendenti.

Come preparare la bevanda

Preparare questa bevanda è molto semplice. Basterà miscelare in parti uguali dell’aceto, preferibilmente biologico, e del succo di melograno. Se il gusto è davvero insopportabile si può aggiungere una piccola quantità di dolcificante. Si suggerisce di bere questa soluzione due volte al giorno. Dunque, restano tutti sorpresi quando scoprono che è questa la bevanda migliore per eliminare la pancia senza dieta.

Ricordiamo che è sempre sconsigliata l’automedicazione. È bene consultare un medico competente per ottenere indicazioni calibrate in accordo al nostro stato di salute.

