Ormai si sa, il pesce non piace sempre a tutti. Anzi è molto più facile trovare un amante di carne che un amante di pesce. La maggior parte dei dietologi e nutrizionisti però ci dice di mangiare il pesce almeno 2 volte a settimana. Questo perché il pesce è molto importante per tutti i nutrienti e le vitamine che presenta all’interno.

Ci sono senza dubbio tipi di pesce più amati e altri meno considerati e acquistati.

Ad esempio, molto amato è il salmone che però è anche uno dei pesci più grassi che abbiamo. Amati sono anche molto i crostacei.

Ma uno dei pesci sicuramente più acquistati e utilizzati è il tonno. Parliamo però del tonno in scatola, che sia esso all’olio d’oliva o al naturale.

Parliamo in questo articolo però di un altro tipo di tonno. Il filetto di tonno fresco.

Siamo sempre stati abituati a mangiare il tonno in scatola. In effetti il tonno in scatola è molto comodo. Ce l’abbiamo sempre a disposizione e qualche scatoletta in casa non manca mai.

Solo pochi sanno che il vero sapore del tonno è un altro. Un sapore che scopriamo solo se abbiamo mai assaggiato il filetto di tonno fresco.

Semplice da cucinare

È anche molto semplice da cucinare e pieno di sapori e odori a cui nessuno riesce a resistere.

Possiamo cucinarlo al forno con le patate, alla piastra o alla griglia. Possiamo accostare ad un buon piatto di verdure o ad una ricca insalata.

È inoltre considerato un pesce molto magro. Perfetto per chi segue una dieta ipocalorica perché può riuscire a controllare la linea ma allo stesso tempo gustare una buona cena saporita.

Infatti, in pochi lo sanno ma è questo il pesce più ricco di proteine e nutrienti e più saporito tra tutti.