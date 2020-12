La cheesecake al salmone perfetta per ogni occasione

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cheesecake è considerato il dolce meno dolce che c’è. Questo perché, sebbene abbia comunque una buona parte di ingredienti dolci, contiene, proprio come dice il suo nome, il formaggio. La cheesecake è un dessert che nasce come un dolce per terminare un pranzo o una cena. Ma anche da gustare a colazione o a merenda.

Esistono due modi di prepararla, cotta o semplicemente fatta riposare in frigo prima di assaggiarla. Le varianti di questa ricetta dipendono dal tipo di marmellata che viene posizionata all’apice sopra al formaggio. Ma oltre a questa possono essere utilizzate anche creme di ogni tipo. Poche volte invece abbiamo sentito parlare della versione totalmente salata. Ecco perciò svelata con questo articolo la ricetta della cheesecake al salmone perfetta per ogni occasione.

Gli ingredienti

150 grammi di cracker o di taralli;

200 grammi circa di salmone affumicato;

50 grammi di burro;

200/250 grammi di formaggio spalmabile quale ad esempio Philadelphia ;

prezzemolo;

sale;

pomodori secchi sott’olio

Il procedimento

Innanzitutto, andiamo a frullare i taralli o i cracker in base a quello che preferiamo. Dobbiamo ottenere una polvere alla quale andremo ad unire il burro che precedentemente dovremo fondere in un pentolino a fuoco lento. Infine, aggiungiamo a questi due ingredienti anche i pomodori secchi sott’olio tagliati a pezzetti piccoli.

Andiamo ora a frullare il formaggio spalmabile e il salmone affumicato, aggiungendo anche un po’ d’olio e un po’ di sale. Utilizzando un bicchiere o una coppa da gelato, andiamo a creare innanzitutto la base della nostra cheesecake salata. Posizioniamo nel fondo la miscela di cracker o taralli uniti al burro e pomodori secchi. Aiutiamoci con un cucchiaio per schiacciarla bene sul fondo.

Andiamo ora a posizionare la crema ottenuta frullando il salmone con il formaggio spalmabile. Lasciamo il nostro bicchiere in frigo per qualche ora o se possibile tutta la notte. La mattina seguente, come ultimo tocco, posizioniamo qualche pezzetto di salmone affumicato all’apice e gustiamo la nostra ricetta senza freni. Ecco la ricetta della cheesecake al salmone perfetta per ogni occasione.