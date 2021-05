È sicuramente il momento giusto per iniziare ad informarsi sui possibili viaggi da fare in questi mesi. Tutto sembra giocare a nostro favore: innanzitutto siamo ormai nel pieno della bella stagione. Poi il piano vaccinale ha ormai preso quota, e di conseguenza anche le restrizioni Covid pian piano vengono allentate. Tutto fa presagire che si potrà passare un’estate molto piacevole, pur sempre nel pieno rispetto della legge.

Per questa ragione, oggi andiamo a vedere qualche meta che può far piacere a tutte le tasche, perché concilia bellezza e mare cristallino con prezzi accessibili. Vediamo dunque le due splendide località di mare che costano pochissimo e che sono perfette per una vacanza rilassante.

Pineto

Il primo consiglio arriva dall’Abruzzo, in provincia di Teramo. Questa cittadina adriatica di nemmeno 15.000 abitanti è davvero un gioiello che tutti dovrebbero vedere. Il primo motivo è ovviamente il mare: Pineto può vantare infatti la Bandiera Blu, il riconoscimento che certifica l’alta qualità della località balneare. Essa indica che Pineto ha una spiaggia, un mare e dei servizi di ottimo livello.

Inoltre, non sottovalutiamo l’aspetto culturale del comune. Infatti, vi si possono trovare monumenti molto interessanti, tra cui citiamo in particolare la Torre di Cerrano, importante torre costiera del Regno di Napoli.

Ricadi

Andiamo molto più a sud, e precisamente in Calabria. Ricadi è un piccolo comune sulla punta dello stivale da dove è possibile vedere Stromboli in tutta la sua meraviglia. Lo spettacolo è consigliato soprattutto al tramonto, dove il cielo si colora di un rosso da togliere il fiato. Nel comune di Ricadi si trova Capo Vaticano, un promontorio assolutamente da visitare per la bellezza naturale che presenta. E se abbiamo ancora tempo possiamo anche andare poco a nord, nel confinante comune di Tropea, la patria delle famosissime cipolle.

Queste sono quindi le due splendide località di mare che costano pochissimo e che sono perfette per una vacanza rilassante. Chi invece è costretto a stare nella propria zona non si preoccupi, perché ci sono tante cose da fare anche vicino a casa. Per approfondire questo tema, consigliamo questo articolo.