La pulizia e l’ordine del frigorifero sono una routine importante. Molti pensano che con i moderni frigoriferi queste attività possano essere trascurate. Non facciamoci ingannare perché tutto quello che non va all’interno dei nostri frigoriferi potrebbe trasferirsi sugli alimenti. Inoltre, un altro aspetto che ci avvilisce nell’utilizzo di questo fondamentale strumento, è la formazione di ghiaccio. Proprio quest’ultimo, ha reso la vita impossibile a molti, specialmente quando se ne forma in quantità elevata e non sappiamo più salvare la situazione. Il ghiaccio non conosce limiti, si espande e copre tutto e ci costringe, per timore, a buttare tutto quello che incontra.

È sorprendente come con questo semplice trucco più un segreto possiamo eliminare il ghiaccio dal frigo e toglierne i cattivi odori. Ma vediamo come risolvere questa situazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Come togliere tutto il ghiaccio in poco tempo

Non utilizziamo assolutamente soluzioni affrettate o pericolose perché questo potrebbe compromettere l’intero funzionamento dell’elettrodomestico. Alcuni sono soliti utilizzare martello e scalpello ma questa tecnica per cercare di togliere più quantità possibile di ghiaccio, potrebbe mettere KO tutto il frigo. Allora la soluzione ci viene proprio dalla scienza. Svuotiamo tutto il frigo e rendiamolo completamente vuoto. Prepariamo 1 pentola di acqua bollente, ovviamente di dimensione ideale per entrare nel proprio frigo. Posizioniamo la pentola nel ripiano più basso del frigo, per intenderci sopra il vano porta verdure, magari proteggendo quest’ultimo con un panno. Fatto questo bisogna chiudere il frigo ed aspettare la magia.

Il vapore prodotto dall’acqua bollente andrà a sciogliere naturalmente il ghiaccio che nel giro di poche ore sarà completamente scomparso.

Un consiglio extra per eliminare i cattivi odori

Dopo che il frigo sarà del tutto senza ghiaccio, pulito e sistemato non in molti conoscono questo potente assorbi odore naturale. Semplicemente basterà riempire un bicchierino da caffè con dell’aceto e posizionarlo all’interno del frigo, preferibilmente nei ripiani dello sportello. L’aceto assorbirà tutti i cattivi odori e non provocherà più nessun imbarazzo.

La scienza e la natura ci vengono sempre in aiuto infatti è sorprendente come con questo semplice trucco più un segreto possiamo eliminare il ghiaccio dal frigo e toglierne i cattivi odori.