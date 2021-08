La stagione estiva sta oramai giungendo al declino e alcuni di noi desiderano godersi al meglio i suoi ultimi attimi. Infatti molti stanno prenotando gli ultimi giorni di vacanza oppure stanno preparandosi a rientrare al lavoro. Chi ha un orticello invece sta già raccogliendo gli ultimi frutti di agosto e pensando sia a cosa piantare che a cosa trapiantare per l’arrivo del clima autunnale. Oggi su quest’ultimo tema veniamo in aiuto noi. Infatti, in pochi lo sanno ma chi ha un orto deve trapiantare queste verdure a settembre. Vediamo insieme come possiamo prepararci all’arrivo dell’autunno e dell’inverno.

Cosa fare in questo lasso di tempo

Questo è il periodo ideale per preparare al meglio i nostri terreni. Sfruttarlo al massimo significa poterci godere degli ortaggi freschi e gustosi per tutto l’anno. Quindi ci sono principalmente due strade da seguire da qui alla fine del prossimo mese. La prima consiste nel coltivare degli esemplari a ciclo colturale breve in modo da raccoglierli prima che calino le temperature. Parliamo ad esempio delle carote, dei ravanelli ed infine della rucola. La seconda invece prevede di cimentarsi già sugli ortaggi tipici dell’inverno che non patiranno poi l’arrivo del freddo. È possibile dunque trapiantare direttamente nell’orto le piantine che si erano fatte crescere direttamente nel proprio vivaio. Oppure è meglio procedere con altri tipi di verdure. Qui sotto vediamo quali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In pochi lo sanno ma chi ha un orto deve trapiantare queste verdure a settembre

Prima di tutto è necessario tenere conto dei cambiamenti del clima. Le temperature, infatti, non sono le stesse nel nord e nel sud dell’Italia. Prendendo le temperature del mese di settembre consigliamo però di trapiantare questi esemplari:

I broccoli;

i cavoletti di Bruxelles;

il carciofo;

il cavolfiore;

il cavolo nero;

il porro;

il radicchio;

il soncino;

la bieta;

la verza;

le cipolle.

Per compiere al meglio queste operazioni consigliamo di consultare il calendario lunare. Nei mesi di agosto e di settembre è il seguente:

L’ 8 agosto c’è stata la luna nuova;

il 15 agosto il primo quarto;

il 22 ci sarà la luna piena;

infine il 30 sarà visibile l’ultimo quarto;

il 7 settembre ci sarà nuovamente il novilunio;

il 13 il primo quarto;

il 21 nuovamente il plenilunio;

il 29 poi l’ultimo quarto.

Approfondimento

Verdure nell’orto sempre fresche e gustose grazie a questo semplice trucco