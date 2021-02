Marzo è oramai alle porte e questo periodo è perfetto per dedicarsi alla semina. Secondo l’arte contadina i giorni migliori per effettuare questa operazione sono quelli che vedono la luna calante. E questa, nel prossimo mese, sarà compresa fra i giorni 12 e 28.

Esiste però un ulteriore metodo che gli anziani usavano per coltivare del cibo di qualità. Oggi ne parleremo, illustrando come ottenere verdure nell’orto sempre fresche e gustose grazie a questo semplice trucco.

Gli ortaggi e i vari abbinamenti

Non tutti gli ortaggi si possono piantare uno vicino all’altro: alcuni, infatti, risultano reciprocamente nocivi, mentre altri riescono a crescere insieme apportandosi dei benefici a vicenda.

Per questo motivo ci deve essere un ordine il più possibile razionale per disporre i semi all’interno del nostro appezzamento. Questa tecnica si chiama “consociazione”. Metterla in pratica è semplice. Si tratta solo di studiare le combinazioni migliori in modo da avere dei prodotti talmente di qualità da fare invidia a tutto il vicinato.

Esempi pratici

Ora per fare chiarezza facciamo degli esempi pratici per semplificarci la vita:

a) le patate per rendere al massimo possono essere messe vicino a cavoli di vario genere, ai fagioli e infine al rafano. Vanno tenute alla larga da pomodori, zucche e cetrioli;

b) le crocifere in generale logicamente amano la vicinanza del tubero sopra citato, ma anche di cipolle, ravanelli e spinaci. Al contrario non sono adatte a stare vicino a fragole e fagiolini;

c) la lattuga non ha particolari controindicazioni e può essere seminata vicino a tutto ciò che si desidera. Però dà il suo meglio con le carote e i cetrioli.

Oggi abbiamo spiegato cosa bisogna fare per avere verdure nell’orto sempre fresche e gustose grazie a questo semplice trucco. Se desiderano scoprire altri modi per curare il proprio pezzettino di terra, consigliamo di consultare questo articolo.