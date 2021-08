L’estate è la stagione dei gioielli. Coloratissimi, eccentrici, con nappe, charme o smaltati, la bella stagione è indubbiamente la regina degli accessori.

Soprattutto nelle bancarelle è possibile trovare dei veri e propri gioiellini ad ottimi prezzi; in alcuni casi dei veri e propri affari! Anelli, orecchini sfarzosi, braccialetti impreziositi da zirconi, cavigliere, charme colorati, portachiavi. Tutto quello che occorre per rendere i nostri look super estivi e particolari. I gioielli sono gli accessori prediletti per impreziosire i nostri outfit estivi.

Se non fosse che un prezzo basso molto spesso corrisponde ad una brevissima durata.

Più di una scarpa elegante, più di una borsa coloratissima, difficilmente riusciremmo a rinunciare ai nostri gioielli migliori per brillare nelle più belle serate estive.

Ma quante volte i nostri gioielli più appariscenti sono proprio quelli comprati a poco prezzo e di bassa manifattura? E quante volte proprio i nostri gioielli più belli durano molto meno di una stagione?

Basta una spruzzata di profumo o una insaponata di mani abbondante per rovinare irrimediabilmente i nostri accessori.

Quante volte ci è capitato di dover buttare via proprio i nostri accessori preferiti perché ormai anneriti e inutilizzabili? O ancor peggio, quante volte ci è capitato di ritrovarci la pelle macchiata di quel fastidioso alone grigiastro. Quelle fastidiosissime macchie per altro, sembrano non andare più via per giorni, rendendo il tutto antiestetico.

Quante volte abbiamo detto addio ai nostri accessori più belli perché ormai totalmente anneriti?

L’ossidazione è spesso una conseguenza tipica della scarsa qualità, ma in pochi conoscono il metodo infallibile per far durare più a lungo la bigiotteria e farla sembrare come nuova.

Ma da oggi non dovremo più rinunciare ai nostri accessori più belli, con un semplice trucchetto potremo salvaguardarli e conservarli molto più a lungo.

In pochi conoscono il metodo infallibile far durare più a lungo la bigiotteria

Tutto ciò che serve sono uno smalto semipermanente trasparente e una lampada LED per unghie. Applichiamo un sottile strato di smalto trasparente semipermanente sul nostro gioiello con l’apposito applicatore e inforniamo nella lampada a LED per circa 60 secondi. Per avere un risultato migliore è consigliabile dare più passate di smalto semipermanente sul gioiello e lasciarlo asciugare in lampada ad ogni strato.

Questo semplice trucchetto è applicabile su qualsiasi superficie metallica che è soggetta ad ossidazione o scolorimento. Inoltre evita che gli zirconi si stacchino via dai gioielli, creando quegli antiestetici buchi vuoti, fungendo da sigillo al di sopra delle pietre.

Un piccolo consiglio:

è consigliabile evitare di sgrassare lo strato di smalto trasparente con l’acetone per unghie. Ma come possiamo toglierne l’appiccicosità? In questo caso è preferibile utilizzare uno smalto trasparente semipermanente auto sgrassante che riesce a sigillarsi autonomamente in lampada.

In questo modo avremo gioielli intatti e duraturi per tutto il tempo che vorremo!