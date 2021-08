È partito il maxi bonus fiscale per i contribuenti più deboli. Il Governo Draghi ha deciso di accelerare la ripresa del Paese con il super stralcio automatico dei debiti fiscali fino a 5.000 euro. Una tappa importante è partita ieri, il 20 agosto. Il super stralcio spetterà però solo a chi risulterà titolare di redditi inferiori a 30 mila euro nel 2019. Ecco cosa prevede il decreto ministeriale che ha stabilito questo provvedimento, datato 14 luglio 2021. Il calendario di questa importante misura voluta fortemente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco proseguirà fino all’autunno.

Ora si contano gli aventi diritto

Da ieri fino al 30 settembre l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nell'Anagrafe tributaria nell'anno fiscale 2019, verificherà i redditi delle persone che risultano debitrici del Fisco. Questa attività proseguirà fino al 30 settembre prossimo. Sarà una manna anche per molti giovani contribuenti incauti, che in questi giorni si preoccupano solo di abbronzatura e di telefonino.

Un regalo anche alle piccole attività

Il super stralcio fiscale potrà riguardare anche soggetti co-obbligati. Per esempio, gli eredi di un patrimonio non diviso che non hanno pagato le tasse. Ma anche i soci di una piccola start up meno fortunata di altre, quotata in Borsa Italiana all’AIM. Oppure i membri di una cooperativa in difficoltà prima della pandemia. Nella lista dei ‘graziati’ ci saranno anche molti pensionati confusi da una pioggia di cartelle esattoriali. I debiti fiscali saranno però stralciati solo se nessuno dei debitori, singoli o collettivi, aveva superato il reddito imponibile pari a 30.000 euro nel 2019.

Annullamento automatico senza comunicazione dei debiti

Ecco chi beneficerà del super stralcio debiti fiscali fino a 5.000 euro. Dalla fine di settembre in poi, una volta concluse le verifiche dell’Agenzia delle Entrate, l’annullamento dei debiti verrà effettuato in automatico. Queste operazioni si concluderanno il 31 ottobre. Ma nessuno ci avvertirà di quanto sarà avvenuto o no a nostro favore. Il decreto attuativo dello scorso luglio, infatti, non prevede una comunicazione ufficiale di questo grande regalo. Il Governo Draghi ha deciso di erogarlo a favore delle fasce più deboli, ma senza fare ulteriori spese. Perché inviare una lettera cartacea a tutti avrebbe un costo. Una volta avvenuto l’annullamento del debito a ruolo, saranno dunque i debitori a dover verificare da soli.

Chi sa di avere conti aperti col Fisco, potrà richiedere, dopo il 31 ottobre, un estratto della propria posizione presso l’Agenzia delle Entrate. O attraverso il Caf e il commercialista. Oppure attraverso il sito del Ministero delle Finanze che dispone anche di un servizio telefonico. Verificare è indispensabile soprattutto per chi ha un’attività che prevede la tenuta di scritture contabili. Il super stralcio debiti fiscali fino a 5.000 euro potrebbe, infatti anche generare dei conguagli a favore dei contribuenti. Denari che potrebbero essere saggiamente accantonati per effettuare nuovi pagamenti.