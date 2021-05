Internet e il commercio online ci hanno fatto scoprire e apprezzare frutti e alimenti provenienti da ogni parte del mondo. Oggi noi di Proiezionidiborsa parleremo proprio di uno di questi frutti: il Lilly Pilly. In pochi lo conoscono e nei supermercati si trova raramente ma è questo il frutto più sano del mondo. E anche uno dei più buoni.

Le proprietà e le caratteristiche del Lilly Pilly

Il Lilly Pilly è il frutto di un albero originario dell’Oceania ed è simile a una bacca di colore rossa o rosa acceso. Il sapore è a metà tra quello della cannella e dei chiodi di garofano.

Ma quello che qui ci interessa sono le proprietà del Lilly Pilly. Le bacche sono un vero e proprio superfood. Basti pensare che contengono dosi elevatissime di Vitamine A, E e C, e sono ricchi di amminoacidi e sostanze antiossidanti.

E ora che abbiamo scoperto quanto è sano questo frutto andiamo a scoprire come usarlo in cucina.

Gli aborigeni della Nuova Zelanda erano soliti consumare il Lilly Pilly crudo e senza trattamenti. Noi, invece, possiamo farne delle ottime marmellate, dei condimenti per insalate e una sfiziosa base per cocktail.

Per preparare la marmellata ci basteranno soltanto dei frutti macerati, acqua, zucchero, limone e una mela grattugiata. Una volta pronta potremo usarla per la colazione o per condire carni e formaggi.

Se invece vogliamo assaporarne il gusto appieno possiamo mettere i Lilly Pilly tagliati nell’insalata. O addirittura possiamo lasciarli a macerare nello zucchero e realizzare un ottimo sciroppo per il gelato.

I Lilly Pilly sono ottimi anche per i cocktail. Mettiamoli al posto delle ciliegie e avremo bevande dal sapore speziato e dal colore acceso.

