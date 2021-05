I pancakes sono ormai entrati nella dieta quotidiana di moltissimi italiani. Sono apprezzati da grandi e piccini, sono facili da preparare e resistono molti giorni anche in freezer. In pochi, però, sanno che possiamo trasformare questi dolci da colazione in veri e propri secondi piatti. E il tutto dando un meraviglioso tocco di colore alla tavola. Quindi coloriamo i nostri pancakes con questa incredibile ricetta dietetica ottima anche per i vegani e pronta in 15 minuti.

Ingredienti:

Per 6-8 persone ci serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

200 g di spinaci;

200 ml di latte (va bene anche il latte di soia per i vegani);

un etto e mezzo di farina;

fecola di patate;

lievito;

olio d’oliva e sale.

Coloriamo i nostri pancakes con questa incredibile ricetta dietetica ottima anche per i vegani e pronta in 15 minuti: la preparazione

Iniziamo a frullare gli spinaci in una terrina e aggiungiamo via via olio sale e latte. Una volta sminuzzati bene facciamo entrare in gioco la farina e la fecola di patate. Mischiamo e in pochi minuti avremo un composto omogeneo e di colore verde acceso.

Dopo aver eliminato gli eventuali grumi inseriamo il lievito e continuiamo a girare. A mano se non abbiamo a disposizione delle fruste elettriche.

Siamo pronti per la cottura. Mettiamo una pallina d’impasto in una padella antiaderente in cui avremo passato prima un filo d’olio. Facciamo cuocere qualche minuto da un lato e giriamo con una spatola piatta per cuocere anche l’altro. Continuiamo così finché l’impasto non è finito.

Facciamo freddare e serviamo i nostri incredibili pancakes a prova di dieta. Se vogliamo dare un ulteriore tocco di classe alla nostra ricetta, possiamo aggiungere anche della farina di ceci nell’impasto.

Se “Coloriamo i nostri pancakes con questa incredibile ricetta dietetica ottima anche per i vegani e pronta in 15 minuti” è stato utile consigliamo anche la lettura di “neanche dopo aver preparato il limoncello butteremo via le bucce di limone grazie a queste spettacolari idee