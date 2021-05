Il tema della ricrescita è un argomento spinoso che le donne e gli uomini prima o poi devono fronteggiare. Se per un uomo è un po’ più semplice affrontare qualche capello argento, la donna generalmente prova più imbarazzo. Anche se negli ultimi anni si è scatenata una vera e propria moda, abbattendo il pregiudizio del bianco o grigio. Tagli corti e lunghi, al naturale, total white, senza tinture che nascondessero questi colori un tempo tanto temuti. Ma non tutti si vedono bene addosso questo stile e vorrebbero camuffare, senza usare tinte chimiche, la loro chioma.

Se si vogliono evitare tinture vediamo come coprire e camuffare la ricrescita dei capelli bianchi con qualche trucchetto per non sentirsi in imbarazzo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Mai più effetto bicolor

Per non essere assillate dall’appuntamento dal parrucchiere e non essere condizionate dalle uscite per l’effetto bicolor, ci sono delle soluzioni low cost.

Piccoli, maneggevoli, da tenere sempre in borsa sono i rimmel o gli spray coloranti. Utili per ritocchi veloci, e comodi da utilizzare direttamente su acconciature e mesa in piega. In qualsiasi luogo e davanti ad uno specchio in pochi secondi la ricrescita sparirà. Ormai si trovano in vendita prodotti di tutte le nuance e con prezzi accessibili.

Ma se si preferisce evitare tinture si possono sostituire con prodotti naturali che attenuano la riga bi-color.

Le foglie essiccate di henné si trovano in polvere o in forma liquida, un perfetto colorante che da solo o mescolato insieme ad altre erbe dona bellissimi riflessi. Esistono miscele per ottenere vari colori, ma tutti tendenti al castano, ramato, nero, o rosso. In ogni caso è una delle soluzioni più coprenti.

Per chi vorrà coprire la ricrescita con toni scuri potrà fare degli impacchi con fondi di caffè o tè nero, cacao, salvia. Con ognuno di questi ingredienti si potrà ottenere un riflessante naturale con un infuso, che donerà anche lucentezza ai capelli.

Anche se per le chiome più chiare la ricrescita è meno evidente, per dare una luce dorata si può utilizzare la camomilla o un decotto di bucce di patate, filtrata e lasciato raffreddare.

Ecco come coprire e camuffare la ricrescita dei capelli bianchi con qualche trucchetto per non sentirsi in imbarazzo.