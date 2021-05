Ieri, Wall Street ci ripensa e torna al rialzo ma ecco i livelli da monitorare anche per 2 titoli sottovalutati che potrebbero essere un’ottima occasione di acquisto. Facciamo prima una premessa.

Il leit motiv dei prossimi mesi continuerà ad essere l’inflazione ed il perchè è davvero molto semplice. Una crescita economica come quella alla quale stiamo assistendo porta ad un aumento dei prezzi, quindi inflazione. Le Banche centrali, per calmierare questo fenomeno e “tenere a bada una percentuale che ritengono ideale, il 2%”, inizieranno presto ad alzare i tassi. Tassi che salgono, significherà fly to quality verso l’obbligazionario.

Ora gli addetti ai lavori continuano a voler capire e calcolare il giusto compromesso fra tassi di interessi e salita dell’azionario.

Noi crediamo invece, che il problema vada visto sotto un’altra prospettiva e rimane quella del premio per il rischio. Oggi e forse ancora per diversi mesi, rimarrà a favore dei mercati azionari. Questo però significa che aumenterà la volatilità e ci saranno molti più ritracciamenti ma in “grafici che continueranno a salire, forse meno, ma la salita al momento è destinata a continuare. Questo fino a quando il giusto compromesso fra crescita e tassi di interesse sembrerà reggere…

Procediamo per gradi.

I livelli da monitorare per la seduta odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza ribassista con tenuta al ribasso in chiusura di seduta di 34.208.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista con tenuta al ribasso in chiusura di seduta di 13.288.

S&P 500

Tendenza ribassista con tenuta al ribasso in chiusura di seduta di 4.134,73.

Oggi sarà una giornata decisiva e si capirà se le quotazioni torneranno o meno al rialzo oppure ci dobbiamo preparare ad un ribasso del 7/10% almeno nei prossimi 30 giorni.

Oggi potrebbero ripartire al rialzo anche Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) e Verizon Communications.

Cisco Systems, ultimo prezzo 52,49 dollari. Fair value stimato a 65,28. Rialzi in chiusura di seduta superiori a 59,19 farebbero partire subito il rialzo con obiettivo a 1/3 mesi in area 75 dollari.

Verizon Communications, ultimo prezzo 58,81 dollari. Fair value stimato a 116,54. Rialzi in chiusura di seduta superiori a 52,81 farebbero partire subito il rialzo con obiettivo a 1/3 mesi in area 60 dollari.

Si procederà per step.