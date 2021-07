Questo è il posto migliore per lasciare la propria auto quando si parte in vacanza

Dopo aver organizzato nei minimi particolari le vacanze, rimangono le battute finali per sistemare le ultime cose prima di partire. Bisogna accuratamente pensare a tutti i dettagli, per avere meno imprevisti. Si devono, infatti, considerare tutte le soluzioni più economiche, per godere in pieno delle ferie. Oltre a prenotare strutture e stabilire i budget del pranzo e della cena, è importante non tralasciare niente in casa. Capire chi potrà innaffiare le piante quando siamo fuori casa. Inoltre, ci dobbiamo preoccupare della nostra auto, soprattutto se non abbiamo garage o posteggio privato. Se siamo obbligati a lasciare la macchina a casa, è indispensabile trovare un posto.

Quando si tratta di una villeggiatura lunga, c’è il rischio che la batteria della macchina possa risentirne. Potrebbe scaricarsi e creare un problema da non sottovalutare al nostro ritorno. Nel caso di più settimane di sosta si può acquistare un dispositivo, a poche decine di euro, che garantisce la carica.

Meglio evitare strade troppo isolate, qualche ladro potrebbe approfittarne. In qualsiasi posto decidiamo di metterla, ricordiamo di non lasciare nulla di valore all’interno, soprattutto in vista. Nascondere anche tutti gli altri oggetti, come monetine, caricabatteria, supporti vari.

Non parcheggiare in vie affollate e strette, il rischio di trovare l’auto danneggiata sarebbe alto. Controllare sempre i cartelli, compresi gli orari di pulizia delle strade, per non avere brutte sorprese e multe quando non ci siamo.

Sarebbe perfetto tenere la macchina sotto l’ombra di un grande albero, ma attenzione alla resina, che potrebbe rovinare la carrozzeria. Se sarà al sole, utilizziamo sul parabrezza il tradizionale parasole, invece, nei sedili posteriori, due teli per non deformare e scolorire alcune parti. Lasciare finestrini e sportelli ben chiusi, con la serratura o allarme inserito.

