Negli ultimi cinque anni abbiamo assistito ad una vera e propria esplosione dei sali da cucina. Sali colorati, di origini esotiche e dagli aromi più disparati sono apparsi nei nostri negozi.

Alcuni di questi sali sono molto costosi anche se come vedremo non hanno ragione di esserlo.

Oggi vedremo perchè in pochi lo comprano ma è questo il sale migliore al supermercato ed è anche quello che costa di meno.

Mille tipologie ma molte fregature

Se andremo in un qualunque supermercato troveremo decine di sali da cucina. Dal più celebre sale rosa dell’Himalaya a quello nero delle Hawaii a quello integrale.

Questi sali sono in vendita a prezzi molto cari ma non sempre ciò equivale ad una vera e propria qualità.

Come abbiamo già visto in questo articolo, il sale rosa dell’Himalaya non è migliore di quello classico ma costa molto di più e ha al suo interno delle sostanze nocive come il nickel e il cadmio. Inoltre il colore rosa è dato dalla ruggine, non proprio il massimo quindi.

Per quanto riguarda gli altri sali vale lo stesso discorso: non valgono quanto il costo quindi è meglio lasciar perdere se vogliamo evitare fregature.

In pochi lo comprano ma è questo il sale migliore al supermercato ed è anche quello che costa di meno

Molto spesso i prodotti migliori sono anche quelli più economici e semplici. Spesso questi prodotti sono molto comuni, non sono pubblicizzati e per questo mantengono prezzi molto bassi.

Per questo motivo in pochi lo immaginano ma il sale migliore che si trova in commercio è proprio il comune e economicissimo sale marino grosso iodato, perfetto per la nostra salute e il nostro portafoglio.

Questo sale viene prodotto a partire dall’evaporazione dell’acqua marina, viene purificato e viene aggiunto dello iodio, un microelemento necessario per il nostro organismo.

Inoltre, se useremo il sale grosso e lo macineremo, di volta in volta, avrà un gusto più buono, non assorbirà l’umidità ed esalterà i nostri piatti nel modo migliore.