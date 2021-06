Da oggi conserveremo i noccioli delle albicocche dopo aver scoperto questo impensabile modo per riutilizzarli riciclandoli

Molte delle cose che buttiamo potrebbero nascondere una funzione a cui non pensiamo. Proprio questo sveleremo nelle prossime righe. Riciclare può rivelarsi molto vantaggioso in certi casi. La frutta poi tra bucce e semi che solitamente scartiamo ne è un esempio. Ne abbiamo già parlato infatti in questo articolo per la protezione dell’orto. Questa volta però ci concentreremo sulla frutta dell’estate. Tra cocomeri, ciliegie, pesche oggi parleremo delle albicocche. Più specificamente dei loro semi. Infatti, da oggi conserveremo i noccioli delle albicocche dopo aver scoperto questo impensabile ma utilissimo modo per riutilizzarli riciclandoli.

Solitamente scartato

Quando mangiamo le albicocche sappiamo che una tira l’altra. Ad attrarre oltre al gusto è anche il colore che richiama l’estate e la freschezza. Così però ci troviamo anche una grande quantità di noccioli. Questi vengono sempre buttati. Come anche i semi di molti altri frutti estivi. Sappiamo infatti che non è consigliabile mangiarli. Questo perché la loro polpa può liberare sostanze tossiche per il nostro organismo. Ma quindi cosa possiamo fare se non buttarli? Oltre a poter profumare gli ambienti c’è anche un’altra applicazione particolare. Scopriamola nelle prossime righe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Da oggi conserveremo i noccioli delle albicocche dopo aver scoperto questo impensabile ma utilissimo modo per riutilizzarli riciclandoli

Durante l’estate dobbiamo prenderci cura soprattutto di una parte del nostro corpo. Stiamo parlando della nostra pelle. Avere una pelle liscia e luminosa può far risaltare l’abbronzatura. Per ottenere questo risultato dobbiamo sicuramente fare una cosa in cui ci aiuterà questo frutto. I noccioli, infatti, possono essere utilizzati per fare lo scrub. La loro superficie leggermente rugosa e la loro durezza sono un mix perfetto per esfoliare la pelle. Inoltre, la forma, con le sue curve si adatta a muoversi sulle varie parti del corpo. Se si applica un po’ di forza si può fare anche lo scrub della pianta dei piedi. Il consiglio è di pulire bene il nocciolo e lasciarlo seccare un giorno prima di utilizzarlo. Così da ottenere un risultato ottimale sulla pelle.