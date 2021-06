Settimana prossima sarà decisiva per capire il futuro del petrolio visto che è stato raggiunto il livello in area 70,4 dollari che nelle settimane scorse era stato indicato come un possibile spartiacque tra la continuazione rialzista verso obiettivi in area 100 dollari e una nuova fase di debolezza. Debolezza che diventerebbe inversione ribassista nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 56,6 dollari.

Per il resto dal punto di vista delle proiezioni in corso nulla è cambiato rispetto a quanto scrivevamo nei report delle settimane precedenti (clicca qui per leggere). La proiezione, su tutti i time frame, rimane saldamente rialzista. C’è, però, un ostacolo che potrebbe determinare una battuta d’arresto. Il livello chiave per le prossime settimane sul grafico del petrolio si trova in area 70 dollari. Qualora, infatti, le quotazioni non dovessero essere in grado di superare questo ostacolo potremmo assistere a un ritracciamento la cui entità andrà valutata al momento opportuno.

Una chiara svolta ribassista sarà confermata da una chiusura settimanale inferiore a 57,6 dollari.

Settimana prossima sarà decisiva per capire il futuro del petrolio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 4 maggio a quota 69,62 dollari in rialzo dell’1,189% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo del 4,98% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile