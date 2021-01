Una delle mode in cucina più in voga degli ultimi anni è il sale rosa dell’Himalaya. Prodotto in cave di sale situate in Pakistan nella miniera di sale di Khewra, è sempre più presente nei nostri negozi di alimentari. Salito agli onori della cronaca culinaria per la sua particolare colorazione, è stato spesso esaltato per le sue doti nutrizionali miracolose. Secondo alcuni limiterebbe il rischio di ipertensione, causerebbe meno ritenzione idrica rispetto al sale classico, accrescerebbe la forza delle ossa, addirittura regolarizzerebbe il sonno. Conterrebbe 84 oligoelementi speciali e portatori di benefici per la nostra salute. Purtroppo, si tratta di una gigantesca bufala.

La bufala

Che il sale rosa abbia particolari qualità non è mai stato provato dalla scienza. Esso, infatti, è fondamentalmente uguale al sale in commercio formato da cloruro di sodio puro al 97 %. Il colore rosa è dato dalla ruggine. Studi in laboratorio hanno dimostrato che questo sale non contiene particolari sostanze rispetto al sale bianco, non di certo gli 84 oligoelementi millantati da molti guru. Inoltre, dentro a questo sale sono state trovate tracce di cadmio e nickel, sostanze non proprio benefiche.

L’unica caratteristica che lo distingue dal classico sale in commercio è il colore.

Non dobbiamo pensare che questo sale sia dannoso o da evitare, infatti possiamo utilizzare questo sale colorato per la realizzazione di alcuni golosi piatti. Dobbiamo però essere consapevoli che il sale rosa dell’Himalaya non è più benefico o salutare.

Cos’è il sale rosa dell’Himalaya e perché potremmo smettere di comprarlo

Se osserviamo il prezzo commerciale del sale rosa ci renderemo conto di una discrepanza notevole. Un chilo di sale da cucina classico costa meno di un euro al chilo. Un chilo di sale rosa, invece, costa minimo due euro, più del doppio!

Possiamo quindi continuare ad usare questo sale, ma dobbiamo essere consapevoli del prezzo elevato totalmente ingiustificato e che non lo rende un prodotto migliore o più salutare del classico sale da cucina.

Ecco spiegato cos’è il sale rosa dell’Himalaya e perché potremmo smettere di comprarlo.