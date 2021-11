Capita spesso che anche se possediamo l’aspirapolvere ci ritroviamo ad usare la classica scopa. Probabilmente siamo abituate a passare l’aspirapolvere una volta a settimana per le pulizie più approfondite ed accurate. Mentre per spazzare il pavimento quotidianamente ci affidiamo alla nostra fedele scopa.

Facile da riporre in cucina, quasi tutte l’abbiamo appesa dietro qualche mobile della cucina o nel ripostiglio. Comoda e pratica, si tira fuori in un attimo per eliminare briciole, peli e capelli che volano. Il problema delle setole delle scope classiche però è che trattengono la sporcizia. Per questo motivo andrebbero cambiate spesso, dopo un po’ di tempo perdono la loro efficacia.

In pochi la comprano ma questa è una delle scope migliori per eliminare peli e capelli

Per ovviare a questo problema basterebbe acquistare questa scopa che è davvero utilissima. Stiamo parlando della scopa con setole in silicone, un materiale estremamente versatile. In commercio esistono diversi modelli, quelle attaccate al manico che sembrano degli scopettoni ad esempio.

Però esistono anche spazzole in silicone adattabili a qualsiasi manico standard e facili da sostituire. Il prezzo varia dagli 8 euro circa fino a 15 euro per i modelli con paletta e manico incluso. Non proprio economiche, ma non lasciamoci spaventare dal prezzo perché durano anche anni. Invece la scopa classica dopo un po’ di mesi è da buttare.

Il vantaggio di questo materiale è sicuramente l’estrema capacità di intrappolare anche peli degli animali e capelli più sottili. Le setole morbide si piegano passando la scopa sul pavimento e trattengono la sporcizia in maniera incredibile. Si possono usare tranquillamente anche sui tappeti senza temere di lasciare la sporcizia sul tessuto.

Ma qual è il vantaggio di acquistare una scopa in silicone? Oltre alla durata che può arrivare a diversi anni, il vantaggio più grande è la pulizia.

Infatti è semplicissimo eliminare i grovigli di peli e capelli dalle setole. Proprio come per le spazzole per capelli basterà passarci la mano e tirarli via. In pochi secondi la spazzola sarà pulita e come nuova, ma oltretutto possiamo lavarla velocemente. Mettiamo lo spazzolone sotto l’acqua, togliamo lo sporco e asciughiamola in un attimo.

Un unico strumento, mille usi

Per non parlare del fatto che possono sostituire completamente le mazze per lavare a terra. Le setole riescono a pulire efficacemente anche le fughe e anche le macchie più ostinate. Un prodotto davvero versatile quindi, adatto a qualsiasi ambiente per ottenere una pulizia efficace. Infatti è ideale anche per pulire le piastrelle del terrazzo in modo veloce e igienizzarle alla perfezione.

Insomma, in pochi la comprano ma questa è una delle scope migliori per eliminare peli e capelli. Le scope classiche sono molto economiche ma ci tocca cambiarle spesso. Invece quelle in silicone non sono solo super efficaci, ma la loro durata è davvero incredibile.

Basta questo incredibile trucco che in pochi conoscono per avere il pavimento sempre pulito, profumato e senza aloni