Il mondo del lavoro oggi è sempre più competitivo. Nulla sembra mai bastare per candidarsi per un posto, poiché i titoli e le certificazioni richieste spesso sono davvero tante.

Ciò va a discapito di tutti, ma soprattutto di coloro i quali, per diversi motivi, non hanno proseguito gli studi. Purtroppo sappiamo tutti quali difficoltà si possano incontrare nel cercare lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore. Ancor più, poi, avendo come titolo di studio solo quello della secondaria inferiore, ossia la licenza media.

Le occasioni però da sfruttare capitano e quando si presentano bisogna essere pronti a coglierle.

Finalmente un’importante possibilità di carriera con la sola licenza media in questo concorso da 800 posti

Potrebbe essere il momento giusto, soprattutto per quanti da sempre sognano la carriera militare. Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per ricercare 800 volontari VFP1 in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare.

Di questi, 750 ordinari per categorie varie assegnate dalla Forza Armata, 50 per il settore COMOS (STOS/incursori).

Titolo richiesto per l’accesso, come già accennato, è la sola licenza media. Altri requisiti richiesti sono:

età compresa tra i 18 e i 25 anni;

cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

condotta incensurabile, nessuna condanna penale per delitti non colposi e nessuna decadenza da impieghi di pubblica amministrazione;

comprovata fedeltà alla Costituzione;

idoneità psico-fisica ed esito negativo agli esami miranti ad accertare abuso di alcol e uso di droghe.

Come partecipare e come funzionerà

Per compilare la domanda bisogna collegarsi al portale del Ministero della Difesa, accedendo tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per candidarsi per il settore COMOS bisognerà accettare la selezione comune come VFP1 ordinari e poi proseguire con l’ulteriore scelta.

La domanda di partecipazione va inoltrata entro il 4 dicembre 2021. Bisognerà attendere una comunicazione video di avvenuto invio e un messaggio di posta elettronica che va conservato.

Si passerà a redigere le graduatorie in base ai punteggi ottenuti dai titoli di merito dichiarati e compatibili secondo quanto espresso dal bando.

I candidati in posizione utile dovranno poi affrontare prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. Da ciò, si determinerà o meno l’idoneità per le posizioni aperte.

Il reclutamento avverrà poi in un unico blocco ma in tre fasi per coloro che siano risultati idonei e in posizione utile nella graduatoria:

in giugno/luglio 2022 i primi 250 per la posizione VFP1 ordinari;

agosto 2022 i secondi 250 per il medesimo ruolo;

novembre 2022 gli ennesimi 250 VFP1 ordinari più i 50 COMOS (STOS/incursori).

Ecco, quindi, finalmente un’importante possibilità di carriera con la sola licenza media in questo concorso da 800 posti.

