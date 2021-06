Sporcizia e pioggia hanno praticamente fatto cambiare colore alle piastrelle dei nostri terrazzi e balconi. E se durante l’inverno e la primavera non era una priorità, ora che è arrivata l’estate le cose cambiano. Non solo perché viviamo di più il terrazzo e il balcone per goderci la brezza serale. Ma anche perché apriamo più spesso le finestre per arieggiare casa. E inevitabilmente sporco e germi vengono trasportati all’interno. Quindi pulire il balcone è fondamentale in questo periodo.

Non solo sporcizia sul pavimento

La sporcizia accumulata può essere consistente. Soprattutto se abbiamo fiori e piante in terrazzo. Oltre al normale sporco che si deposita a causa della pioggia, troveremo anche residui di terriccio. Foglie cadute ormai secche che si sono frantumate. O residui di vernice secca che si è staccata dalle ringhiere. Quindi, valutiamo se è il caso di riverniciare le ringhiere.

Come pulire le piastrelle del terrazzo in modo veloce e igienizzarle alla perfezione

Ma come pulire in modo efficace le piastrelle senza ricorrere a strani intrugli? E soprattutto come possiamo essere certi di aver igienizzato tutto alla perfezione? Ecco, un metodo perfetto per tutti i tipi di pavimento è sicuramente il lavaggio con la candeggina. Infatti, la candeggina, grazie alla sua composizione, ci permette di rimuovere lo sporco, ma anche di eliminare germi e batteri.

Prendiamo due secchi d’acqua. Uno ci servirà per pulire, l’altro per risciacquare. Nel secchio con acqua per pulire aggiungiamo circa 200ml di candeggina ogni 5 litri. Usiamo uno spazzolone perché ci aiuterà ad arrivare anche nei punti più difficili. In molti usano una scopa per esterni per il lavaggio, ma la scopa non andrà a rimuovere a fondo la sporcizia più incrostata.

Versiamo sul pavimento l’acqua con candeggina. Cominciamo a strofinare con lo spazzolone per pulire bene le incrostazioni e lo smog. Poi risciacquiamo con il secchio d’acqua pulito. Nei punti più difficili basterà spruzzare dello sgrassatore in mousse ideale per le incrostazioni. Strofinare bene e poi risciacquare con acqua. Controlliamo anche le grondaie e i canali di scolo. Potrebbero essere otturati. E se vogliamo sbiancare le fughe, usiamo un piccolo trucchetto. Ne abbiamo già parlato in questo articolo. “L’infallibile metodo per sbiancare le fughe del pavimento e farle tornare come nuove usando un prodotto che abbiamo già in casa”.

Ed ecco come pulire le piastrelle del terrazzo in modo veloce e igienizzarle alla perfezione. Così diremo addio allo sporco e allo smog. E potremo goderci in tranquillità una serata nel nostro terrazzo ben igienizzato.