Il freddo degli ultimi giorni ci ha catapultato direttamente nella stagione invernale. Abbiamo acceso il riscaldamento, caricato la stufa a pellet o fatto un fantastico fuoco nel camino. Muniti di coperta e tazza di tè caldo ci siamo posizionati sul divano per un weekend di relax. Per completare il tutto abbiamo acceso la TV e recuperato gli episodi della nostra serie preferita.

Ma la domenica sappiamo bene che è anche il giorno delle pulizie di casa. Stando fuori per lavoro tutta la settimana, le faccende si accumulano e bisogna provvedere. Anche se siamo casalinghe è impossibile prendersi cura di tutta la casa ogni giorno. Quindi i lavori più noiosi ci aspettano e non possiamo proprio evitarli.

In pochi conoscono questo insospettabile trucco super veloce per togliere la polvere dai termosifoni

Una delle faccende più noiose e scomode di casa è sicuramente la pulizia dei termosifoni. Avendoli accesi con largo anticipo probabilmente non abbiamo pensato a spolverarli a dovere. Abbiamo provveduto a sfiatare le valvole per far sì che tutti gli elementi si riscaldino alla perfezione. Passato un panno velocemente per eliminare la polvere superficiale ma tralasciato lo spazio tra gli elementi.

È qui, infatti, che si annida e accumula la polvere durante tutto l’anno, sia che si tratti di termosifoni in ghisa che in alluminio. Riuscire ad eliminare tutta la polvere e la sporcizia tra gli elementi sembra una missione impossibile. Abbiamo provato anche con l’aspirapolvere e i beccucci più sottili, ma nulla sembra funzionare perfettamente.

Un metodo efficace

Ecco quindi svelato un metodo geniale a cui non avevamo mai pensato. Il problema principale quando si tratta di pulire a fondo i termosifoni è lo spazio ridotto tra i vari elementi. Riuscire ad arrivare in questi angoli più difficili è davvero complicato e nessuno strumento sembra funzionare. Ma solo perché in pochi conoscono questo insospettabile trucco super veloce per togliere la polvere dai termosifoni.

Avremo bisogno soltanto di un panno in microfibra e del classico sapone di Marsiglia. In alternativa andrà bene qualsiasi detergente per la casa o sgrassatore. Imbeviamo il panno in una soluzione di acqua tiepida e detergente e strizziamolo bene. Per evitare di bagnare il pavimento mettiamo uno straccio sotto il termosifone e effettuiamo la pulizia a riscaldamento spento.

Ora infiliamo il panno in microfibra nei fori che si creano dove si uniscono due elementi, lasciando fuori solo l’etichetta. Per i termosifoni in ghisa basterà partire un po’ più in basso, per quelli in alluminio sono facilmente distinguibili. Ora teniamo tra le dita l’etichetta del panno di microfibra e facciamo scorrere il panno dall’alto verso il basso. In una sola mossa avremo rimosso tutta la polvere e la sporcizia accumulata negli anni.

Risciacquiamo il panno e procediamo per tutti gli elementi del termosifone. Con pochissima fatica riusciremo a risolvere uno dei lavori di pulizia più noiosi e scomodi che ci siano.

