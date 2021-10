Superata ormai la metà di ottobre ci troviamo a tutti gli effetti nel pieno dell’autunno. Questa stagione per molti si presenta come un periodo magico e colmo di una piacevole atmosfera. Non soltanto per gli incredibili paesaggi naturali che offre, ma anche e soprattutto per gli odori e i sapori dei cibi che la fanno da padrona. Prime fra tutti, ovviamente, le buonissime castagne.

Regalare un’atmosfera

Effettivamente, sono pochi i frutti e gli ortaggi in grado di ricordare i sapori dell’autunno così come ci riescono le castagne. Quest’ultime, oltre ad essere buonissime, si presentano anche piuttosto versatili in cucina.

Difatti è possibile sfruttarle per tante ricette diverse. Per questa ragione, oggi, vogliamo rivelarne una veramente speciale, in grado di regalare a chi ne assaggerà il piatto le sensazioni e l’atmosfera dell’autunno. Andiamo a vedere di che si tratta.

Pochi pensano ad aggiungere questo delizioso ingrediente alle frittelle di castagne per renderle strepitose

Come dicevamo le castagne, o anche solo la farina che deriva da quest’ultime, possono essere inserite in tante ricette diverse. Difatti, dal risotto con castagne e caciocavallo ai buonissimi biscotti di castagne, abbiamo veramente l’imbarazzo della scelta.

Proprio con l’obbiettivo di svelare ai nostri Lettori altre interessanti ricette che vedono il sapore di questo frutto come protagonista, oggi ne vogliamo rivelare un’altra. Stiamo parlando della ricetta per fare delle gustosissime frittelle con farina di castagne e ricotta.

Non tutti ci pensano, ma la ricotta si presta benissimo all’interno di questo piatto, in quanto il suo sapore andrà ad amalgamarsi perfettamente con quello della farina di castagne. Difatti, gli ingredienti che ci serviranno per prepararlo sono proprio 100 grammi di ricotta, 200 di farina di castagne e 15 grammi di zucchero. Dopodiché, necessiteremo pure di olio di arachidi e di sale da cucina. Vediamo come procedere.

Iniziamo mettendo all’interno di un recipiente la farina e un po’ d’acqua, dopodiché aggiungiamo anche il sale e lo zucchero. Mescoliamo il tutto per bene fino a che tutti gli ingredienti si saranno amalgamati a dovere e, quindi, passiamo alla frittura. Dopo aver versato l’olio di arachidi in padella, andiamo a friggere le frittelle, giusto qualche minuto per lato e cercando di ricavarne un numero pari.

Una volta pronte, lasciamole asciugare e, finalmente, passiamo alla farcitura. Prendiamo una frittella, spalmiamoci sopra la ricotta e mettiamoci sopra un’altra frittella. A questo punto non dovremo far altro che impiattare il tutto e portare in tavola uno spuntino squisito, gustoso e meravigliosamente autunnale. Dunque, ecco svelato come solo in pochi pensano ad aggiungere questo delizioso ingrediente alle frittelle di castagne per renderle strepitose.