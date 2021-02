In un mondo sempre più tecnologico è normale chiedersi come sarà il futuro. Visto che non si possono fare molte previsioni, ci si può affidare alla fantasia. È qui che le menti brillanti di alcuni autori ci vengono in aiuto. Partorendo delle avvincenti trame su come sarà il futuro secondo loro. E cosa fare se non prendere un po’ di popcorn e gustarci una bella serie tv sul divano?

Le 3 serie tv da non perdere se si ama il genere futuristico sci-fi

Per gli amanti del genere, queste 3 serie tv sono assolutamente da vedere. Il binge watching è assicurato.

Cominciamo con la serie che ha un po’ aperto le porte a questo genere. Comincia nel 2011, 5 stagioni all’attivo. Si trova su Netflix. Black Mirror è una serie antologica, quindi ogni episodio racconta una storia diversa. Tutti gli episodi sono ambientati nel futuro, e ognuno affronta una tematica diversa. Tutte incentrate su problemi molto attuali e su come si evolverà la tecnologia. Questa serie racconta la relazione, a volte tossica, dei protagonisti con una società destabilizzata anche a causa della tecnologia. Alcuni episodi sembrano davvero uno specchio della realtà di oggi.

Passiamo a Westworld. Un piccolo capolavoro. Si basa sull’omonimo film del 1973. In un tempo non precisato del futuro, esiste un parco a tema gestito dalla Delos. Il parco della prima stagione è a tema far west. E fin qui nulla di strano. Un parco giochi per adulti. E invece no, gli “attori” del parco non sono persone, ma androidi. E gli ospiti possono far loro qualsiasi cosa. Sono completamente indistinguibili dalle persone. Ma col tempo sembra che si presentino dei glitch. Ed è così che alcuni androidi si “svegliano”, ricordano le vite/setup passati. Tutto sembra ruotare intorno a un androide, Dolores. Da vedere e spremersi un po’ le meningi. Le tre stagioni si trovano su Sky.

Finiamo con Snowpiercer. Serie basata su una graphic novel, a cui si è ispirato anche Bong Joon-ho per il suo lungometraggio. Regista sudcoreano che ha vinto l’Oscar con Parasite. La serie si svolge 8 anni prima degli eventi del film. Nel 2021 il mondo è diventato inabitabile. È completamente coperto dal ghiaccio, effetto collaterale di un tentativo di rimediare al surriscaldamento globale. Gli unici sopravvissuti vivono su un treno che viaggia in un moto perpetuo intorno alla Terra. Un treno lungo 1.001 vagoni. Ma anche in un mondo distinto in vagoni esistono le caste. La prima classe che vive nel lusso. E quelli della coda, saliti senza biglietto che cercano di sopravvivere. C’è aria di rivoluzione. Da seguire assolutamente su Nextflix.

Ed ecco le 3 serie tv da non perdere se si ama il genere futuristico sci-fi. Una menzione d’onore per Raised by the Wolves. Appena approdata su Sky, è una serie che promette bene. Ma anche Upload, più leggera è una serie carina da vedere. E in tema San Valentino, si possono guardare i 6 episodi di Soulmates. Sarebbe bello sapere chi è la propria anima gemella, oppure no?

