Con la fine imminente dell’estate ed il progressivo abbassamento delle temperature, è il momento di pensare alla prossima stagione.

Settembre ed ottobre saranno infatti due mesi di transizione da poter sfruttare per preparare la casa all’arrivo dell’inverno. Infatti, è importante in questo periodo organizzarsi al meglio, pianificando già i primi lavoretti di manutenzione da effettuare.

Uno degli aspetti che merita maggiore attenzione è sicuramente l’impianto di riscaldamento. Infatti, come vedremo tra poco, per avere termosifoni funzionanti tutto l’inverno è questo il passaggio da non saltare nelle pulizie.

Un lavoro necessario per igiene, salute e non solo

Restando spenti idealmente da aprile fino ad ottobre, i termosifoni accumulano tantissima polvere e sporcizia. Ciò si aggrava soprattutto se non li abbiamo puliti in primavera, perché avranno residui anche della passata stagione invernale.

Mantenere puliti i termosifoni, però, non è solo una questione di ordine e di igiene della casa, almeno per due motivi. Il primo è che bisogna sempre garantire una buona qualità dell’aria in casa, o in ufficio, per respirare al meglio e prevenire allergie. Il radiatore, se non pulito adeguatamente, potrebbe infatti diventare un veicolo di microbi e batteri.

Il secondo motivo è legato al funzionamento dell’impianto stesso ed al risparmio energetico.

Una buona pulizia permetterebbe infatti di massimizzare la resa termica e di ammortizzare anche le spese sulla bolletta.

Nel caso di vecchi, ma pur sempre resistenti, termosifoni in ghisa, la procedura per pulirli è più impegnativa rispetto a quelli in metallo.

Infatti, qui si annida molta più polvere e ci vorrà qualche passaggio in più per ottenere un buon risultato.

Innanzitutto, copriamo mobili ed arredi circostanti, così da preservarli dalla polvere che uscirà.

Dopo di che, dovremmo utilizzare un compressore per spostare la polvere dalle fessure e un’aspirapolvere per intercettarla.

Fatto ciò, apriamo la valvola a lasciamo sfiatare il termosifone, per eliminare bolle d’aria ed acqua sporca.

Una volta finito, inseriamo dell’acqua tiepida in una bacinella, aggiungendo uno sgrassatore, o detersivo neutro. Con una spugna puliamo bene tutta la superficie del termosifone, rimuovendo anche le macchie.

Per quanto riguarda i termosifoni in metallo, basterà seguire solo quest’ultimo passaggio, evitando l’aspirapolvere.