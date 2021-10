Chi ha la pelle grassa, mista o più in generale impura sa benissimo la fatica che ci vuole per prendersene cura. Bisogna essere costanti e utilizzare i prodotti e le tecniche giuste se si vogliono avere dei risultati visibili. Inoltre, bisogna avere molta pazienza: prendersi cura di una pelle impura può rivelarsi problematico, soprattutto se non si riesce a capire la chiave giusta.

Ogni tipo di pelle, infatti, ha bisogno di trattamenti specifici e personalizzati. Non è detto che tutte le pelli grasse, ad esempio, sopportino allo stesso modo un trattamento. Perciò bisogna essere molto attenti a capire quali sono le esigenze specifiche della nostra pelle e agire di conseguenza.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Prima di adottare qualsiasi rimedio casalingo, si consiglia di consultare sempre un dermatologo. Sicuramente uno specialista sarà più in grado di noi di capire la strategia migliore per la pelle. Sotto consiglio del medico, poi si potrebbe anche intraprendere un percorso di rimedi fatti in casa.

Ad esempio, per combattere punti neri ed impurità potrebbero essere molto utili gli olii essenziali, che avrebbero delle proprietà antisettiche, antibatteriche e purificanti.

Se abbinati ad una skincare corretta potrebbero aiutarci notevolmente a migliorare il problema. Dunque, contro punti neri e impurità della nostra pelle potrebbero aiutarci questi 3 utilissimi olii essenziali.

Prima di tutto è bene specificare che punti neri e pori dilatati sono delle condizioni che possono caratterizzare ogni tipo di pelle. Tutte noi abbiamo i pori, che sono coloro senza i quali la nostra pelle non potrebbe respirare. Perciò se il nostro obiettivo è quello di rendere i pori invisibili è bene sapere che questo è impossibile. Ma si può cercare di migliorare la situazione, con i prodotti giusti.

Contro punti neri e impurità della nostra pelle potrebbero aiutarci questi 3 utilissimi olii essenziali

Gli olii essenziali sono particolarmente adatti in abbinamento a specifici trattamenti contro punti neri e pelle impura. Attenzione: gli olii essenziali non dovrebbero mai entrare a contatto con la pelle da soli. È sempre bene mischiarli a creme o ad altri olii, perché da soli potrebbero creare irritazione.

Ricordiamo sempre che è fondamentale rivolgersi sempre ad un medico o ad un dermatologo ogni qual volta si voglia iniziare una skincare routine diversa da quella solitamente utilizzata.

Olio al rosmarimo

L’olio essenziale al rosmarino è il più famoso e quello più utilizzato nella skincare contro punti neri e pelle impura. Possiamo utilizzarlo in abbinamento ad altri olii più blandi, come olio di mandorle o olio di jojoba. Ma possiamo anche utilizzarlo per creare una maschera fai da te o come aggiunta alla nostra crema abituale. Basta aggiungerne alcune gocce e spalmare il composto sul viso.

Olio al limone

Anche l’olio essenziale al limone è particolarmente adatto per questa problematica. Il limone ha delle proprietà astringenti e purificanti quindi può essere utilizzato anche per prevenire la comparsa di punti neri e pori dilatati.

Olio di lavanda

L’olio essenziali di lavanda, col suo profumo inebriante, ha delle proprietà rilassanti e calmanti, ma viene utilizzato anche per contrastare i punti neri. È particolarmente indicato per chi soffre di acne, sempre in abbinamento ad altri olii o trattamenti più blandi.

Approfondimento

Per aiutarci a combattere i pori dilatati bastano questi semplici rimedi naturali che tutti abbiamo in casa