I termosifoni andrebbero trattati con molta cura. È facile dimenticarsene, purtroppo, durante le pulizie di ogni giorno. Ma anche i termosifoni accumulano polvere, soprattutto nelle parti più difficili da raggiungere. E una volta accesi smuovono queste particelle di polvere nell’aria che poi respiriamo. Quindi pulirli a fondo è fondamentale per respirare un’aria più sana. Ed evitare starnuti improvvisi o problemi di allergia.

In base al materiale di cui sono fatti richiedono più o meno sforzi per pulirli. Sicuramente quelli di alluminio sono più semplici rispetto a quelli di ghisa. Ma bisogna sempre ricordarsi quando si scelgono per la propria casa che quelli in ghisa trattengono più a lungo il calore. Ma un altro passaggio importantissimo, soprattutto se i termosifoni sono lì da tanto tempo è eliminare la ruggine. Con il passare del tempo può succedere che il termosifone si rovini. Magari una perdita di acqua ha fatto formare la ruggine. Oppure la verniciatura precedente non era stata fatta nel migliore dei modi. Quindi ora il termosifone perde pezzi bianchi e si espone la parte arrugginita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come eliminare completamente la ruggine dai termosifoni prima di riverniciarli per respirare aria più sana

Questa operazione sarebbe bene farla in primavera o estate. Cioè quando i termosifoni non si utilizzano. Ma se proprio non si vuole aspettare, assicurarsi che siano completamente freddi. Ora, prima di cominciare andrà protetto il pavimento, basterà un telo. Dopo aver eliminato la polvere, si passa al rimuovere la ruggine. Prima di tutto si può usare una spatola per far saltare i pezzi di vernice precedente. E poi, in base al materiale si può usare la carta abrasiva o una spazzola con setole in acciaio. Bisogna procedere delicatamente ma con decisione. Per evitare di danneggiare il termosifone.

Togliere i residui di polvere con un pennello o con l’aspirapolvere

Così da evitare che residui e granelli finiscano nella vernice. Ora che tutto il termosifone è esposto, bisogna applicare l’antiruggine o convertitore di ruggine. Lasciarlo agire secondo le istruzioni della confezione. Se necessario applicare anche due passate. E una volta asciutto, pulire con dell’alcol denaturato diluito in acqua. Ora non resta che verniciare. Scegliere una vernice che resiste alle alte temperature, mi raccomando. Una normale vernice si staccherà subito. E se riportato sulla confezione potrebbe essere necessario applicare un primer. I tempi di asciugatura sono di solito riportati, ma ci vorrà almeno un giorno per ogni passaggio. Controllare bene che siano asciutti di volta in volta.

Ecco come eliminare completamente la ruggine dai termosifoni prima di riverniciarli per respirare aria più sana. Bisogna sempre proteggersi quando si fanno questi lavori fai da te. Mascherina, guanti e occhiali protettivi.

Approfondimento

Come stuccare perfettamente una crepa sul muro