Per l’estate 2021 non perdiamoci la tanto desiderata “libertà” di vivere momenti spensierati e indimenticabili. Una vacanza al mare, un aperitivo con gli amici, lunghe passeggiate e tanto divertimento. Ma l’estate rappresenta soprattutto relax. Immaginiamoci di essere al mare a prendere il sole e di guardare quell’azzurro cristallino che si fonde con il cielo. Una bibita rinfrescante poggiata e un buon libro. Ecco perché il team di ProiezionidiBorsa consiglia delle ottime letture per l’estate che a breve verrà. In pochi conoscono questi due libri per l’estate molto apprezzati e consigliati per rilassare corpo e mente.

Due libri due garanzie

In questo articolo proponiamo la lettura di due bellissimi libri. Il primo si chiama “Ikigai: il metodo giapponese. Trovare il senso della vita per essere felici”. Scritto da Bettina Lemke e pubblicato da Giunti Editore. Questo libro è un toccasana per sgomberare la mente dai cattivi pensieri. È incentrato sulla scoperta dell’Ikigai, che si trova in ognuno di noi e che rappresenta il segreto della felicità. L’ikigai è la scoperta di sé stesso attraverso un’analisi profonda del proprio animo e costituisce il motore che dà origine a tutte le nostre azioni e alla ragione dell’esistenza stessa. L’ikigai può essere tradotto in lingua italiana (anche se non vi è una vera e propria traduzione) come “ciò per cui vale la pena alzarsi la mattina” come lo definisce la stessa autrice.

Il secondo libro che proponiamo si chiama “Ricominciare da sé: per riscoprire la propria melodia interiore”. Scritto da Osho, il libro reca nella copertina la dicitura “Oscar spiritualità” ed è pubblicato da Mondadori. Il libro racconta del segreto per ricominciare a vivere felici dopo un periodo di smarrimento magari. Osho indica il percorso da fare attraverso la conoscenza del nostro io interiore per giungere alla massima consapevolezza di ciò che siamo. In pochi conoscono questi due libri per l’estate molto apprezzati e consigliati per rilassare corpo e mente. Allora non perdiamo altro tempo e scopriamo qual è il nostro Ikigai e il nostro io interiore attraverso la lettura di questi due entusiasmanti libri.

Approfondimento

