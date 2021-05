Leggere un libro è una delle passioni più belle perché attraverso la lettura viaggiamo con la mente immaginando situazioni e personaggi. Creiamo una realtà parallela, dove non solo i personaggi sono i protagonisti ma anche noi stessi.

Un libro dona sensazioni ed emozioni che l’e-book non può dare, secondo gli appassionati. Sentire il profumo e sfogliare le pagine di carta è diverso che leggere da un tablet. Proprio per questo proponiamo la lettura di un libro che ha appassionato miliardi di persone. Ecco i motivi per cui leggere questo libro coinvolgente e che ha ispirato l’omonimo film sbancando i botteghini.

La ragazza del treno

La ragazza del treno è un libro davvero coinvolgente, fitto di mistero e di passione. Già la piccola trama sul retro della copertina incuriosisce e non si perde l’interesse a leggerlo. Il romanzo è stato scritto da Paula Hawkins diventando presto un best seller. Anche la scelta del titolo è, da un certo punto di vista, strategico perché porta il lettore verso l’immedesimazione e l’immaginazione. A tutti è capitato di prendere il treno e guardare al di là del finestrino. Scorgiamo paesaggi bellissimi e osserviamo le persone nelle loro case. Prendendo abitualmente il treno e facendo sempre lo stesso tragitto, Rachel vede ogni giorno una coppia e immagina la loro vita. Inventandosi dei nomi, fantastica sulla loro vita perfetta paragonandola alla sua disastrosa situazione sentimentale. Ma tra inganni, intrecci, misteri e omicidi scopre ben presto che non tutto ciò che si era immaginata corrisponde alla realtà.

Questo romanzo è un’avventura thriller che porterà Rachel e i lettori a scoprire la verità attraversando il “treno” della vita. Veramente da non perdere!

La ragazza del treno: il film degli incassi

Ecco i motivi per cui leggere questo libro coinvolgente e che ha ispirato l’omonimo film sbancando i botteghini. Anche il film ha avuto molto successo sia dal punto di vista degli incassi che della critica.

Il film vede attori importanti dal calibro di Emily Blunt, diventata famosa per “Il diavolo veste Prada” e per aver vestito i panni della dolce Mary Poppins. Allo stesso modo Luke Evans, conosciuto per “Scontro tra titani”, “Lo Hobbit”, “Fast and Furious” e il live action “La bella e la bestia”.

Il Team di ProiezionidiBorsa augura buona lettura e buona visione!

