Queste belle associazioni di idee ci possono far pensare a un sogno. Di solito, le spiagge selvagge e i cavalli bianchi sono lo scenario tipico di alcuni sogni, ma poi ci svegliamo e ci ritroviamo in camera nostra.

In Francia, ci sono naturalmente le lunghe colture di lavanda, che tutti conosciamo e apprezziamo. Noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo lungamente parlato in un articolo, che il Lettore può trovare qui.

Tuttavia, non ci sono solo campi di lavanda nel Sud della Francia. Ci sono anche dei meravigliosi vigneti, ma anche splendide spiagge. Ecco le spiagge selvagge, fenicotteri rosa e cavalli bianchi ci faranno innamorare di queste vacanze.

La Camargue

La Camargue è un meraviglioso parco francese, situato nella Regione della Provenza Alpi e Costa Azzurra. Si tratta di un territorio delimitato dalla foce del Rodano, uno dei principali fiumi francesi.

Ricchissimo di fauna e flora, i simboli del territorio sono i cavalli bianchi, i tori neri e i fenicotteri rosa. Le colture del posto sono variegate, ma le punte all’occhiello solo sicuramente il riso e il sale.

La cittadina principale si chiama Saintes Maries de la Mer, ed è un centro importantissimo di pellegrinaggi gitani. Infatti, la leggenda narra che Santa Sara sia sepolta sotto la meravigliosa chiesa romanica del villaggio, e una volta all’anno i gitani vanno a renderle omaggio.

Saintes Maries de la Mer è dunque sia un centro di pellegrinaggio gitano, sia un meraviglioso villaggio di pescatori.

La tradizione dei tori è molto forte, con tanto di corrida e di corsa della Camargue. Quest’ultima non è una vera e propria corrida, dato che il toro in quel frangente non muore ma corre dietro agli artisti.

Piatto tipico è quindi la bistecca di toro e le telline all’aglio, da provare assolutamente. Inoltre, appena usciti dalla città si possono fare mille passeggiate a cavallo lungo i grandissimi laghi che popolano la zona, apprezzando la generosa fauna presente nel luogo.