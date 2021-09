La rubrica “moda e beauty” di ProiezionidiBorsa è sempre in continuo aggiornamento. Nel mondo del make up, poi, le novità arrivano di continuo e sono spesso truccatori e beauty influencer a lanciare le nuove mode.

È stato così, ad esempio, per baking make up, un’insolita tecnica che prevede una sorta di cottura del trucco con la cipria. In questo caso, invece, la novità arriva direttamente da Tik Tok.

Su questo social stanno spopolando video di ragazze e ragazzi che vantano di avere uno sguardo “da volpe”. Il tema degli occhi allungati, dello sguardo magnetico e seducente, certamente non è una novità. Ma, nonostante ciò, in molti hanno ricominciato a parlarne, letteralmente impazziti e rapiti da questo nuovo trend. In questo articolo, scopriremo non solo di cosa si tratta e come riprodurre questa tendenza make up. Ma anche perché, una volta conosciuta, sarà davvero impossibile resisterle.

Sarà impossibile abbandonare questa strepitosa e semplice tendenza make up dopo averla conosciuta

Lo sguardo magnetico e seducente, con meravigliosi occhi allungati, è il sogno di molte donne. Le strade da percorrere per ottenerlo possono essere diverse. C’è chi consiglia di curare maniacalmente le sopracciglia e chi di ricorrere alla chirurgia estetica anche micro-invasiva. C’è, poi, anche la possibilità di utilizzare il make up.

Ecco, quindi, che con i colori e i pennelli giusti e un po’ di esercitazione per acquisire manualità, si potranno ottenere effetti stupefacenti. Questo è il caso di una tecnica trucco famosissima chiamata “foxy eye” a cui s’ispira la tendenza “occhi da volpe” che sta spopolando su Tik Tok.

Per realizzare un foxy eyes completo ci vuole un po’ di tempo perché si deve truccare per bene la palpebra superiore. Bisogna utilizzare vari prodotti, dagli ombretti, che vanno sfumati a lungo verso l’esterno, alle matite per intensificare lo sguardo. E poi bisogna fare i conti con il temutissimo eye-liner per realizzare una perfetta codina all’insù.

Rispetto al foxy eyes, però, la novità portata da Tik Tok ha un qualcosa che la rende imbattibile e che è il motivo per cui non si potrà più abbandonarla. Si tratta della sua estrema semplicità e velocità d’esecuzione. Un modo, quindi, per avere occhi allungati e seducenti in un battibaleno, perfetto per chi ha poco tempo e poca manualità con i trucchi.

Come fare

La prima cosa da fare è dimenticarsi di tutta l’infinità di prodotti che solitamente si usano per truccare gli occhi. Basta semplicemente una matita, che dovrebbe essere waterproof, o un eyeliner ben scrivente se ci si sente leggermente più esperti.

Per quanto riguarda il colore, si può optare o per i classicissimi nero e marrone scuro, per look da sera o da giorno. Ma anche per colori pop e grintosi come il giallo, il turchese e il fucsia. Sarebbe meglio non utilizzare quelli metallizzati o brillantati.

A questo punto con la matita ben temperata, o l’eyeliner, si deve tracciare, esternamente, una linea sottile seguendo la forma dell’angolo interno dell’occhio, allungandola leggermente.

Ecco che avremo occhi da volpe irresistibili in un lampo e proprio per questo sarà impossibile abbandonare questa strepitosa e semplice tendenza make up dopo averla conosciuta.

