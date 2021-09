L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna ha pubblicato un bando per l’assunzione di 85 giovani con contratto di formazione e lavoro. Il contratto sarà di durata pari a 10 mesi e i neo-assunti saranno inquadrati nella Cat. C, posizione economica iniziale C1.

Dei posti messi a concorso, 25 sono riservati ai volontari delle Forze Armate, altri invece andranno a favore di disabili e delle categorie protette.

I vincitori del concorso saranno ripartiti presso i Centri per l’Impiego e gli Uffici di Collocamento della Regione. Presentiamo i passaggi chiave del bando, anticipando che questo concorso per 85 posti richiede solo il diploma e la selezione sarà online.

Requisiti di ammissione al concorso per 85 posti

Tra i requisiti di partecipazione al bando (art. 4), è richiesta anzitutto la cittadinanza italiana o di altri Stati UE o l’essere in regola con le norme in materia di soggiorno.

Si richiede inoltre il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni. Inoltre non bisogna avere condanne penali definitive contro la P.A. o essere stato licenziato per motivi disciplinari da una P.A.

I requisiti anagrafici prevedono un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, non compiuti. Infine occorre il possesso di un diploma quinquennale (o equipollente per i titoli di studio esteri). Nella domanda di candidatura, il partecipante indicherà il percorso di studi seguito: liceale, artistico, magistrale, etc.

Domanda di ammissione al concorso che chiede solo il diploma

L’istanza di partecipazione andrà inviata online entro e non altre le ore 13.00 del 29 ottobre. Al riguardo, l’art. 7 del bando riporta il percorso (online) intero da seguire per la compilazione della domanda sul sito della Regione.

Ricordiamo che, dal 1° ottobre, l’accesso sarà consentito solo con le credenziali SPID.

I candidati dovranno essere in possesso sia di una casella di posta elettronica ordinaria che certificata (PEC) per tutte le eventuali comunicazioni. Inviata la domanda, il candidato riceverà comunicazione dell’avvenuta ricezione della stessa e gli estremi di protocollo della domanda.

Questo concorso per 85 posti richiede solo il diploma e la selezione sarà online

Qualora il numero di domande di ammissione sia superiore a 500, potrebbe esserci una prova preselettiva.

La procedura selettiva vera e propria, invece, prevede una prova scritta ed una orale, ed entrambe si terranno in modalità online. Le istruzioni operative (e la strumentazione tecnica richiesta) saranno rese note dalla stessa Agenzia regionale per il lavoro.

La prova scritta consisterà nella risoluzione di test attitudinali e di quesiti a risposta multipla. Le materie oggetto d’esame saranno: nozioni di diritto del lavoro, Legge 241/1990, D.Lgs. 165/2001, lo Statuto dell’Agenzia e le conoscenze informatiche.

Per superare la prova servirà una votazione minima di 21/30, a cui seguirà una prova orale. Quest’ultima verterà sulle stesse materie dello scritto, oltre alla conoscenze dell’inglese e dei diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti.

Per tutti i dettagli e i casi particolari, infine, si invita il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando.

