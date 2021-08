Quando le temperature si alzano, accendere il forno si può trasformare in una vera e propria tortura. Ed è così che sempre più spesso fanno capolino sulle nostre tavole piatti freddi e veloci. Ma quando si tratta di dolci il discorso si fa più complesso. È vero, sul web e sulle riviste di cucina si possono rinvenire centinaia e centinaia di dolci che non richiedono cottura. Eppure, la voglia di una buona torta casalinga, gustosa e genuina, da mangiare a colazione o a merenda non conosce né caldo né vacanze. Qual è allora la soluzione?

Preparare un dolce che non ha bisogno di essere cotto in forno!

In pochi conoscono questa deliziosa torta che si prepara rapidamente in padella

Questa ricetta prevede l’utilizzo di frutta fresca di stagione: noi abbiamo scelto le percoche, ma possiamo sostituire con pesche, albicocche, fragole e ciliegie. O, in alternativa, usare del semplice yogurt bianco. Iniziamo con il recuperare tutti gli ingredienti.Per la torta di percoche in padella ci serviranno (le dosi sono per stampi di 22 cm):

1 percoca;

250 gr di yogurt alla frutta (meglio se alla pesca);

120 gr di zucchero;

375 gr di farina 00;

3 uova;

60 ml di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci.

Procedimento

Anche se in pochi conoscono questa deliziosa torta che si prepara rapidamente in padella, realizzarla sarà un vero divertimento anche per i meno esperti.

Innanzitutto, è necessario unire zucchero e uova e montare con uno sbattitore elettrico fino a quanto il composto diventa gonfio e spumoso. Aggiungiamo poi lo yogurt alla frutta e i 60 ml di olio di semi, che avremo cura di versare lentamente. A parte, in un’altra ciotola, setacciamo la farina con il lievito e uniamola al composto lentamente, incorporando la farina un cucchiaio per volta. Mescoliamo, facendo attenzione a fare dei movimenti dal basso verso l’alto, per evitare che la torta si sgonfi. Ora possiamo aggiungere la percoca precedentemente tagliata in piccoli pezzi. Amalgamiamo il tutto e versiamo il composto in una padella antiaderente, del diametro di 22 cm, precedentemente imburrata. Con l’aiuto di una spatola livelliamo la superficie. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere a fuoco lento per 40 minuti.

Si gira come una frittata

Controlliamo di tanto in tanto che la torta non si stia bruciando. Passati i 40 minuti prendiamo la padella e aiutandoci con lo stesso coperchio, giriamo la torta come se fosse una frittata. Lasciamo cuocere per altri 10 minuti. Per controllare la cottura possiamo anche aiutarci con uno stecchino. Se resta asciutto, la torta è cotta. Mettiamo a raffreddare la torta su una griglia e aggiungiamo una spolverata di zucchero a velo prima di servirla a tavola.

