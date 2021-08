L’uva è un alimento graditissimo per il suo sapore irresistibilmente dolce. Frutto di stagione disponibile in diverse varietà ma soprattutto si presta a diversi usi. Come fine pasto, spuntino, decorazione di succulenti piatti e come antipasto. Di seguito presentiamo una ricetta golosissima che si sposa benissimo col formaggio.

Proprietà

Intanto precisiamo che l’uva è un frutto non solo amabile ma anche ricco di sostanze nutritive importanti. Fra le altre il resveratrolo che si trova nella buccia e che ha importanti funzioni antinfiammatorie, antibatteriche e antifungine. Come ci indica il Centro Humanitas l’uva è anche ricca di acqua e ogni 100 grammi contengono (tra gli altri) 192 grammi di potassio, 27 miriagrammi di calcio, 4 di fosforo e 6 miriagrammi di vitamina C. Tanti, dunque, i buoni motivi per deliziarci il palato con questo frutto saporitissimo. Ovviamente in caso di particolari patologie, come ad esempio glicemia alta o altro, è sempre opportuno confrontarsi con il proprio medico o nutrizionista.

Irresistibili fagottini di uva al formaggio e pistacchi per un antipasto davvero originale

Arriviamo al cuore della nostra ricetta che richiede pochissimi minuti per la preparazione. Gli ingredienti per 4 persone sono:

16-20 chicchi grossi di uva bianca croccanti;

circa 80 gr di granella di pistacchi;

80 gr di formaggio fresco spalmabile;

80 gr di gorgonzola dolce.

Preparazione dei fagottini

Questo aperitivo per l’impegno e il tempo che richiede nella preparazione può veramente considerarsi un last minute (ultimo minuto). Tra l’altro anche il costo è irrisorio. Per iniziare stacchiamo i chicchi dai rametti. Sceglieremo i più grandi e croccanti. Li laviamo e lasciamo colare qualche minuto. Poi li asciughiamo con un tovagliolo pulito. Intanto priviamo il gorgonzola della crosta e tagliamo a pezzetti.

Uniamo il formaggio fresco spalmabile in una ciotola e mescoliamo. In una padella antiaderente versiamo la granella di pistacchio e facciamo scaldare per 3-4 minuti al massimo e lasciamoli raffreddare disponendoli su un vassoio. A parte prendiamo ogni chicco d’uva e ungiamo letteralmente nel composto di formaggio fresco e gorgonzola.

Ripassiamo ogni chicco ormai ricoperto di formaggio nella granella di pistacchi e adagiamo su un vassoio. Procediamo così per ogni acino. Poniamo poi il vassoio in frigorifero per un paio d’ore ricoprendo con della pellicola. Ecco pronti i nostri irresistibili fagottini di uva al formaggio e pistacchi per un antipasto davvero originale che stupirà i nostri ospiti.

Varianti

La granella di pistacchi può anche essere sostituita con nocciole tritate, noci o mandorle. Così come possiamo sostituire il gorgonzola con un tipo di formaggio morbido più dolce di nostro gradimento.