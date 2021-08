Settembre alle porte ci ricorda che l’estate sta finendo e con lei tutto il carico di profumi e sapori della frutta e verdura di stagione. Melanzane, zucchine, peperoni riempiono di gusto e di sapore le nostre tavole estive. E allora come far scorta di queste delizie e poterle gustare con calma anche nei mesi invernali? Mettendo l’orto sotto vetro! O, in parole più semplici, preparando conserve appetitose e colorate da riporre in dispensa.

Ecco svelata la ricetta veloce e appetitosa per conservare le melanzane in vista dell’autunno

Prendiamo ad esempio le melanzane che, assieme a peperoni e zucchine, sono le regine dei pasti da giugno ad agosto. E proprio agosto, quando quest’ortaggio abbonda negli orti o sui banchi dei mercati, è il mese migliore per preparare le conserve. Per la ricetta che vi proponiamo di seguito basteranno pochi e semplici ingredienti (le quantità sono per realizzare due vasetti da 500 ml ciascuno). Quello che rende sicuramente speciale questa conserva è l’accostamento delle melanzane con i capperi, un binomio davvero sorprendente.

3 melanzane violette;

2 limoni non trattati;

2 cucchiai di capperi conservati nel sale;

1 cipolla;

2 peperoncini freschi;

1 mazzetto di origano fresco (in mancanza va bene anche quello secco);

olio extravergine di oliva;

sale grosso;

pepe in grani.

Come preparare la conserva

Il primo passo da fare è eliminare l’acqua in eccesso contenuta nelle melanzane. Tagliamo a fette sottili le 3 melanzane e posizioniamole a strati in uno scolapasta, aggiungendo ad ogni strato il sale grosso. Aggiungiamo un piatto con un peso e lasciamo riposare le melanzane per almeno 30 minuti. Passato il tempo eliminiamo il sale in eccesso e facciamo sbollentare le melanzane per qualche minuto in acqua e aceto. Dopo averle fatte asciugare su un panno di cotone, iniziamo a posizionarle nei vasetti di vetro. Le fette di melanzane dovranno essere alternate a fette di limone e cipolla, capperi, origano e pepe in grani. Aggiungiamo il peperoncino tagliato a metà. Premiamo sulle fette per eliminare eventuali bolle d’aria e ricopriamo con olio evo. Chiudiamo e sterilizziamo facendo bollire i vasetti per 30 minuti: in questo modo si creerà il cosiddetto sottovuoto. Lasciamo raffreddare direttamente nella pentola.

I segreti per conservare la nostra conserva a regola d’arte

Dopo aver svelato la ricetta veloce e appetitosa per conservare le melanzane in vista dell’autunno, vi spieghiamo come rendere la conserva sicura per lungo tempo. Innanzitutto, è necessario sterilizzare i contenitori, mettendoli in una pentola con degli stracci (per non farli rompere), guarnizioni e tappi. Ricopriamoli di acqua e lasciamo bollire per 15 minuti. Estraiamoli dalla pentola con una pinza e un guanto e facciamoli asciugare su un panno asciutto.

Ricordiamoci che le conserve possono durare anche 5-6 mesi ma vanno posizionate in luoghi bui e freschi. Una volta aperte, vanno conservate in frigo per un paio di giorni, avendo cura di aggiungere sempre, in superficie, dell’olio evo.