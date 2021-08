In molti pensano che il periodo migliore per andare in vacanza sia agosto. Ci si prepara così in grande anticipo per partire, ci si imbarca felici sull’aereo solo per scoprire all’arrivo che si sono sbagliati i calcoli. Spesso, infatti, ci si ritrova davanti a spiagge strapiene, prezzi decisamente alti e locali estremamente affollati. Per non parlare dei possibili assembramenti che si creano nelle località turistiche, fattore giustamente temuto da chiunque sia spaventato dalla presente pandemia. Come poter evitare almeno alcune di queste problematiche? Semplice, evitando di partire in alta stagione, in particolare ad agosto. Infatti, pochi lo sanno ma il periodo migliore per andare in vacanza non è ancora arrivato. Scopriamo subito perché.

Il mese giusto per andare in vacanza

Pochi ci pensano, ma esiste un mese in cui poter passare delle vacanze tranquille, rilassate e soprattutto lontane dal turismo di massa. Durante questo periodo è possibile, infatti, godere di un clima caldo senza dover incorrere in spese eccessive ne incappare in pericolosi assembramenti. Parliamo di settembre, mese in cui solamente una minoranza di persone decide di andare in vacanza. Ma quali sono però le destinazioni italiane ed estere in cui passare delle rilassanti vacanze di settembre senza spendere eccessivamente?

Se si vuole rimanere in Italia potrebbe essere una buona idea visitare la Sicilia, località bellissima ma decisamente costosa durante l’alta stagione. Qui sarà possibile godersi alcune rinomate meraviglie archeologiche, come la nota valle dei templi di Agrigento, o riscoprire la natura incontaminata delle isole Egadi. In questo periodo sarà inoltre possibile andare alla scoperta di alcuni dei più autentici sapori della Sicilia visitando le cantine presenti sull’isola.

Se invece ci si vuole avventurare all’estero ci sono alcune località che potrebbero fare la gioia dei turisti settembrini. La prima destinazione che andremo a presentare non poteva che essere spagnola. Parliamo delle Canarie, località turistica amatissima dagli italiani dove poter passare delle serene vacanze di settembre. Qui ci si potrà infatti godere un po’ di relax passeggiando sulle spiagge di questo arcipelago oppure assistendo alle feste popolari che caratterizzano questo periodo.

Chi invece vuole perdersi tra mare e reperti archeologici dovrebbe visita l’isola di Malta, meta facilmente raggiungibile dall’Italia. Non solo sarà infatti possibile rilassarsi sotto il sole su questa isola, ma anche visitare alcuni patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Infine, chi vuole visitare la Grecia senza doversi preoccupare eccessivamente del consueto affollamento estivo dovrebbe visitare l’isola di Rodi. Qui sarà possibile godersi un mare cristallino e riscoprire il passato antico di un’isola che è stata il quartier generale dei cavalieri di Malta.

In conclusione, prima di progettare le proprie vacanze è sempre consigliato monitorare la situazione sanitaria del paese di destinazione. Per farlo è possibile visitare il sito della Farnesina viaggiaresicuri.

