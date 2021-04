Con la bella stagione che arriva, il pinzimonio è una delle preparazioni più amate.

Portare in tavola un pinzimonio qualunque è facile, ma per stupire i propri ospiti con un piatto così semplice, ci vogliono certe accortezze e più tempo del solito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In pochi conoscono i 3 trucchi per mettere in tavola un fantastico pinzimonio.

Eccoli qua.

1- Scelta delle verdure e pulitura

Il primo passo è la scelta delle verdure e la loro pulitura.

Il trucco in questo passaggio e preparare una bacinella d’acqua fredda, strizzarci dentro del limone e grattarci del pepe nero o rosa.

Via via che una verdura è pulita e tagliata, deve essere subito immersa nell’acqua, per evitare che annerisca.

Inoltre, si deve ampliare la scelta delle verdure.

Non solo carote, sedano e finocchi, per il pinzimonio sono adattissimi anche i cipollotti freschi, i funghi champignon, i carciofi, i peperoni, il cavolfiore e i pomodorini di ogni tipo.

Aggiungere alle verdure certi frutti, come spicchi di avocado e arancia, renderà questo piatto una vera e propria esperienza gastronomica.

2- Ammollo e arricciamento

Le listarelle di verdure devono essere lasciate in frigo per qualche ora.

Il risultato sarà sorprendente.

Le carote, il sedano, i finocchi e i peperoni, in particolare modo, si saranno arricciati, assumendo forme imprevedibili e appariscenti.

Oltretutto tenere le verdure immerse in acqua, limone e pepe, conferirà loro un delicato retrogusto.

3 – Salse

L’idea che il pinzimonio deve essere servito soltanto con olio sale e aceto, è un’idea ridicola.

Il consiglio è quello di sbizzarrirsi con le salse.

Maionese artigianale, hummus di ceci, salsa di pomodoro fresca, guacamole, senape, tzatziki e via alla fantasia.

Questa ricetta può essere una portata principale, seguendo pochi semplici accorgimenti.

In pochi conoscono i 3 trucchi per mettere in tavola un fantastico pinzimonio.

Da adesso, però, non sarà difficile stupire gli ospiti, con un incredibile vassoio di spirali di verdure e salse esotiche.