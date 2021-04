Nonostante siamo ancora ad aprile in molti hanno iniziato ad organizzare le vacanze estive. Molti italiani dopo un anno di restrizioni dovute al Covid 19 hanno un grande bisogno di evadere dalle città e di concedersi una rilassante vacanza. Probabilmente non sarà possibile compiere lungi viaggi intercontinentali e dovremo restare in Italia, ma ciò non esclude che potremo fare vacanze da sogno.

Per questo motivo alcuni enti turistici si stanno organizzando per predisporre al meglio le infrastrutture per i turisti, prevedendo offerte vantaggiose e servizi necessari per la sicurezza sanitaria. Oggi vediamo assieme perché l’incredibile offerta che ci fa risparmiare del 20% sulle nostre vacanze scade tra poco.

Ecco in che modo usufruire degli sconti

Alcune compagnie di trasporto passeggeri italiane hanno pensato a delle offerte vantaggiose per chi vuole trascorrere i mesi estivi in Sardegna. L’incredibile offerta che dovrebbe incentivare gli italiani a visitare l’isola arriva in questi giorni ed è davvero interessante.

In questo momento, sino al 10 maggio sarà possibile prenotare il traghetto con uno sconto del 20% per chi parte dal continente verso l’Isola. Oltre a questi vantaggi, il prezzo sarà bloccato e sarà possibile evitare le penali in caso di annullamento. Queste misure si inseriscono nella corsa ad accaparrarsi i viaggiatori che molte località turistiche stanno correndo.

L’incredibile offerta che ci fa risparmiare del 20% sulle nostre vacanze scade tra poco

Se siamo amanti e affezionati della Sardegna o se non l’abbiamo mai visitata potrebbe essere arrivata l’occasione che stavamo aspettando! In questo modo possiamo assicurarci una vacanza da sogno con mille vantaggi e un risparmio davvero mai visto prima.

Come abbiamo visto si tratta di una promozione mai vista prima, eccezionale proprio come i tempi che stiamo vivendo. Invitiamo gli interessati a informarsi sulla promozione ricordando che scade a breve!

