La pandemia oltre a morte e dolore, ha portato al collasso di diversi settori della nostra economia fra cui quello della distribuzione dei film e cinematografico, quello dello spettacolo e dei viaggi. Alcuni invece, come il settore della vendita online (basta guardare l’impennata dei prezzi di Amazon) e quello dei contenuti audiovisivi (vedi Netflix) hanno aumentato i loro utili.

A Piazza Affari alcune società che operano nel settore cinematografico e dello spettacolo hanno subito perdite di oltre il 50% e oggi, mentre i listini azionari, sono tornati sopra i livelli del massimo ante crisi, molti di questi titoli sono ben lontani da quei livelli. Oggi qualcosa sembra cambiare e infatti, dopo mesi di lateralità ci sono segnali interessanti per Lucisano Media Group e Notorious Pictures.

Procediamo per gradi e guardiamo oggi cosa accade a Piazza Affari e in particolare sul Ftse Mib Future.

In questo momento il prezzo è a 25.695. Se la chiusura odierna sarà superiore a 25.490, il trend dovrebbe continuare al rialzo nei prossimi giorni. Attenzione, solo sopra 25.935 torneranno i compratori in ottica multidays.

Torniamo al nostro argomento principale.

Dopo mesi di lateralità ci sono segnali interessanti per Lucisano Media Group e Notorious Pictures

Lucisano Media Group (MIL:LMG), ultimo prezzo a 1,34. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 1,24, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 1,65/1,80. Nel breve, un primo indizio ribassista si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 1,29. Il nostro Ufficio Studi non ha al momento dati per esprimere un giudizio affidabile sul fair value. Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value a 2,20.

Notorious Pictures (MIL:NPI), ultimo prezzo a 1,64. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 1,535, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 2,01/2,20. Nel breve, un primo indizio ribassista si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 1,61. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 1,34 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value a 2,90.

Si raccomanda prudenza perchè la capitalizzazione di queste dur società non è elevata e con pochi scambi si potrebbe assistere a forti oscillazioni.