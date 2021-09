Dopo le ultime calde giornate estive, arriva il momento di tirare fuori dalla cassettiera tutti i capi più caldi e confortevoli. Fra questi, ne esiste uno che ha sicuramente un gusto vintage, che richiama probabilmente gli anni ’70.

Parliamo della mantella, un capospalla sempre molto versatile e grintoso. A quadri o a tinta unita, avvitato od oversize, sicuramente quest’autunno bisogna rispolverare dall’armadio quest’incredibile capo che spopola per il suo sapore vintage.

Ne esistono di lunghezze diverse e con fantasie molto differenti fra loro. Di certo la mantella abbellisce moltissimi outfit, oltre a garantire comodità e facilità di movimento.

Come indossarla e quale modello scegliere per apparire al meglio

Chi ha il proprio punto di forza in gambe esili e lunghe dovrebbe scegliere la mantella corta, la cui lunghezza non raggiunge nemmeno il ginocchio. Questa è perfetta con un vestito dello stesso colore e molto corto e con stivali al ginocchio. L’alternativa è anche un pantalone skinny o a sigaretta, per esaltare ancor più le gambe sottili e camuffare qualche rotondità nella zona del busto.

Il modello midi è quello che arriva fino al ginocchio o che lo supera di poco. Questo è il tipo che dona alla gran parte delle donne e che è consigliabile abbinare a pantaloni di pelle e decolleté in vernice.

Nelle giornate di clima più rigido è possibile portare sotto la mantella un dolcevita e abbinarlo in questi 6 outfit estremamente femminili e seducenti. Alcuni dei modelli midi cadono praticamente dritti, senza stringere sul punto vita, un po’ come una tunica.

Non rimane che la mantella lunga, uno dei modelli più ricorrenti e indossati di sempre. Anche le donne meno alte possono scegliere questo modello e uscirne valorizzate, se le proporzioni del corpo lo consentono. Altrimenti, basterà portarlo a una lunghezza proporzionata alla propria altezza.

Riguardo a colori e fantasie, invece, non possono mancare il color cammello, il terracotta, il blu notte e il verde oliva. Tra le fantasie e le lavorazioni migliori figurano sicuramente il tartan e il tweed Chanel. In questo caso, meglio optare per calzature più comode, come i mocassini, che rendono il look perfettamente da giorno.

Per fare un richiamo ancora più importante agli anni ’70, basta, invece, scegliere una fantasia a quadri e indossarla con calze scure e coprenti.